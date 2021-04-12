若拒用「安心出行」　就算已打疫苗　有一類場所仍不准進入

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-12 22:05

疫情放緩，特首林鄭月娥今日（12日）公布放寬防疫措施，提到目前六類關閉處所包括酒吧，員工、顧客在接種第一劑疫苗後，可有限度重開，並須強制用安心出行程式，不再接受「寫紙仔」，細節會再與業界商討。 有酒吧業界認為，做法如同「以疫苗綑綁復業」，慨嘆為生存只可無奈接受，質疑執行上有困難，「如果員工有長期病患，我哋點做？解僱員工咪歧視？要持咩健康證明先可豁免？」

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酒吧員工、顧客在接種第一劑疫苗後，可有限度重開。（余俊亮攝）

林鄭月娥指，目前六類仍關閉處所包括酒吧、麻雀館、派對房間、卡拉OK等，強調「呢啲係例子，話畀大家聽，點樣具體落實呢個概念，但可以調校。」

特首林鄭月娥今日（12日）公布放寬防疫措施。（李澤彤攝）

政府再向酒吧等6類處所發放津貼

林鄭月娥稱，酒吧屬較高風險，因要除下口罩飲酒，又指市民飲用酒精飲品後，守規矩方面或不太準確，故建議酒吧在第一階段，所有員工、顧客都要接種第一劑疫苗，「我哋唔係好苛刻，唔係要求佢哋要打好晒兩劑，隔14日先可以做返生意」，所有顧客須使用安心出行，會容許酒吧有限度重新營業，細節會再與業界商討。

她說實施8星期後，可進入第二階段，所有員工及食客已經完成兩劑疫苗，並相隔14日，營業限制可進一步放寬。林指，以上六類處所關閉時間較長，故政府決定在防疫抗疫基金下，額外發放一筆津貼，支出約4億元。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，做法如同以疫苗綑綁復業。（盧翊銘攝）

酒吧會所聯會：以疫苗綑綁復業

香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁認為，做法如同「以疫苗綑綁復業」，直言政府以往審視確診宗數，決定行業復業與否，惟近日已錄得多日單位數，業界仍未可重開，如今又附加接種疫苗的條件，對業界並不公平，認為疫苗、安心出行等，關乎市民對政府的信任問題，「為生存、營運，政府只能無奈接受」。



梁指業內人士接種率算高，料五成人已打疫苗，他質疑實際操作存不少灰色地帶，「如果員工有長期病患，我哋點做？解僱員工咪歧視？要持咩健康證明先可豁免？」他期望盡快與官員會面，商討復業詳情。

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