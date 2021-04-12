打完一針兩針新冠疫苗有何着數　一文看清最新「催谷」措施

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-12 17:40

本港新冠肺炎疫情趨向緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，港府將會以「疫苗氣泡」作為基礎，以調整往後的社交距離措施。食肆方面，如店員已接着一劑疫苗並規定食客必須使用「安心出行」，即不再「寫紙仔」，可放寛至「6人一枱」及營業至午夜12時；當食客也接種首針疫苗，可在餐廳「特定範圍」內「8人一枱」，相關範圍可延長至凌晨2時；當所有人都已經打針，可以增加至「12人一枱」，林鄭強調，相關「疫苗氣泡」不會即時生效。現有防疫措施本周三（14日）到期後，延長兩周至本月28日。

特首林鄭月娥今日（12日）宣布，食肆方面顧客必須使用「安心出行」，不再接受「寫字仔」。（資料圖片）

特首林鄭月娥公布新措施：

食肆：

一， 員工接種第一劑疫苗，並規定食客使用「安心出行」，可以「6人一枱」，堂食延長至午夜12時；

二，員工完成兩劑疫苗，食客已接種第一劑疫苗，食客使用「安心出行」，可在「特定範圍」（clean zone）內「8人一枱」，宴會上限可達100人，堂食延長至凌晨2時；

三，員工及顧客都完成兩劑疫苗，每枱可「12人一枱」。

酒吧：

所有員工及客人打了第一針，容許有限度重新營業，容量、每枱人數、營業時間會再同業界商討體。

其他可按疫苗氣泡放寬例子︰

一，已接種疫苗人士，可到公立醫院及安老院舍探訪，但進入前需進行快速測試。

二，宗教活動，婚宴等人數可放寬。

三，恢復旅行團，已打針港人可參加旅遊氣泡。

酒吧員工、客人接種第一劑疫苗後 可有限度重開 強制用安心出行

特首林鄭月娥今日（12日）宣布，食肆方面顧客必須使用「安心出行」，不再接受「寫字仔」。（資料圖片）

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

食客須使用「安心出行」

林鄭今日就放寛食肆營業作出新安排，食肆如繼續做晚市堂食，可有條件增加每枱人數及延長營業時間，除了員工需要每14天檢測一次，員工或食客都要接種一針或兩針疫苗，並使用安心出行，而非「寫紙仔」，長者如無電話，仍准許寫紙仔。

若所有員工都已接種第一劑疫苗，可由4人一枱放寬至6人，堂食時間延至午夜12時。但食客維持50%入座率，宴會維持20人。

當食肆所有員工都已完成接種兩劑疫苗，及待14天產生抗體，而顧客亦已接種第一劑疫苗及使用安心出行，食肆可以劃出一個「特定範圍」（clean zone），每枱食客可上升至8人，宴會上限可達100人，堂食時間可延長至凌晨2時。

員工及食客完成接種可12人一枱

直至所有員工及顧客都完成接種疫苗，每枱可以容納12人。林鄭表示，「疫苗氣泡」可以為食肆提供一個清晰路線圖，「一定要大家都做嘢，員工要做嘢，顧客想多啲人飯食都要接種喇」。

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