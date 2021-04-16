社協冀探訪院舍納免費檢測　院舍下周與社署商快速測試細節

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

政府周一（12日）公布，將容許已接種疫苗人士，接受快速測試後到安老院舍探訪，如市民不接種疫苗，亦可接受兩次測試後探訪。有基層組織直言，不少照顧者亦是患長期病患的長者，不適合接種疫苗，料選「雙重檢測」方式探訪，冀納入免費檢測群組，減輕家屬負擔；有院舍業界認為，放寬探訪必須謹慎處理，下周將與社署探討快速測試詳情，包括標準、指引等。 勞福局局長羅致光日前表示，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪，如親友因健康理由不能接種疫苗，以72小時的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪，局方正與社署、業界商討細節。

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香港社區組織協會社區組織幹事連瑋翹則指，港府公布後，一日內接獲數名家屬查詢安排。他認為，目前才探討放寬是太遲，但形容「好過無」，又指不少院友家屬年紀大，「探得最多都係老公、老婆」，惟他們患不同長期病、高血壓等，擔心注射疫苗後會有副作用，故選擇以「雙重檢測」方式探訪。

冀政府將探訪院舍列免費檢測群組

對於政府日前表示，考慮取消免費派樽檢測服務，他直言不贊成，「基層難以負擔自費檢測」，期望政府將探訪理由，納入其中一個免費檢測群組，減輕市民負擔，最難限度亦應豁免有經濟困難者，如領取綜援、長者生活津貼人士的檢測費用。

香港社區組織協會社區組織幹事連瑋翹期望政府將探訪理由，納入其中一個免費檢測群組。（資料圖片）

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻認為，雖院舍普遍僅得十多名長者願接種，但在現時環境下，已算是一個好的開始。他認為，放寬院舍探訪安排必須小心處理，目前出現變種病毒，加上確診個案未「清零」，相信仍要循序漸進放寬，包括以預約方式在特定地點會面等。

設獨立會面設施 「總有方法做到」

他指，早前曾向政府建議，發出標準的獨立會面設施指引，期望每一間院舍可成立一至兩個，探訪後亦方便清潔，對於部分院舍環境較小，執行上會否有困難，謝認為「事在人為」，「哪怕會唔會係近出口位設櫃位、見面位」，認為總有方法做到。

至於快速測試方面安排，謝透露會在院舍內進行，下周再與社署商討有關細節，包括快速測試套裝的標準、採購流程等。他期望，社署會提供指定供應方法，「統一發放係最好」，免業界需自己採購。

在快速測試套裝方面，香港買位安老服務議會主席謝偉鴻期望社署提供指定供應方法。（羅君豪攝）