安老院舍放寬已打針親友探訪　陳志育：冀保留檢測後恩恤探訪

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-13 12:41

隨着新冠肺炎疫情漸趨受控，已經停探訪逾年的安老及殘疾人士院舍在新措施「疫苗氣泡」，將可恢復有限度探訪，香港安老服務協會主席陳志育今早（13日）在電台節目表示，相信在恢復探訪初期，仍要限制探訪時間和人數等，亦要提供獨立房間，避免訪客接觸到其他院友。至於有部分親友無法接種疫苗，他則建議當局保留現有恩恤安排，容許未接種疫苗，但有72小時內陰性檢測證明的親友，進入院舍探訪。

陳志育表示，相信在恢復探訪初期，仍要限制探訪時間和人數等，亦要提供獨立房間，避免訪客接觸到其他院友。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府昨（12日）宣布，接種了兩劑疫苗並取得快速病毒測試陰性結果的人士，可以到安老院舍探訪親友。陳志育今早在電台節目《千禧年代》表示，安老院已暫停探訪多時，當局應趁疫情稍為受控時，盡快恢復探訪安排，惟執行上仍需與相關部分商討，他們下周亦會與當局商討快速測試的問題，但形容這只是「輔助措施」，最關鍵的是若探訪者已接接疫苗，提供相關證明是最理想的做法。

安老院暫停家屬探訪多時，家屬只能購買日用品請院舍員工轉交年長的家人。（資料圖片／黃寶瑩攝）

惟他表示，安老院舍恢復探訪初期，亦只能提供有限度探訪，例如院舍要提供獨立房間，避免訪客接觸到其他人，探訪時間亦要有限制，人數上亦會有限制，預料初期每位院友只能與一位訪客會面，強調要分階段處理。

對於有親友或因身體問題無法接種疫苗，陳志育認為，應「雙軌並行」，在推行新措施時，亦應保留現有的恩恤安排，容許未接種疫苗，但持有72小時內陰性檢測證明的親友，進入院舍探訪。

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