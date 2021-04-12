新冠疫苗｜何栢良︰復必泰第二代疫苗針對變種病毒　建議政府增購

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-12 11:40

新冠疫苗接種計劃推出兩個月，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早（12日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，他表示，完成接種兩劑復必泰（BioNTech）疫苗，保護率最高、有限期最長，加上其研發的第二代疫苗，可針對新變種病毒，建議政府「加注」引入，「應該策略上最好」。 就打不同疫苗「溝針」有否副作用，何栢良指全球新冠疫苗研發時間短，料須待年底才有較實質數據分析，市民按已知的科學數據做決定，毋須「溝針」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

毋須考慮購採用腺病毒載體技術疫苗

何栢良表示，港府毋須考慮購入採用腺病毒載體技術的疫苗，歐盟正調查該技術生產的疫苗為何會出現血栓副作用。他指出，核酸疫苗包括香港現有的復必泰疫苗，在成效、安全、防變種病毒方面都「無得輸」，其正研發的第二代疫苗可針對新的南非變種病毒，認為政府應「加注」再買第二代復必泰，「應該策略上最好」，因復必泰疫苗成效最高、有限期最長。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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科興疫苗表現方面，何栢良指，以接種科興的智利為例，有近四成人口已接種了第一針，但近月確診數字大反彈，相信科興疫苗對群體保護未必很高，但觀乎智利近期確診死亡數字較去年低，相信對科興疫苗對預防死亡或嚴重感染方面「肯定有效」，但成效程度多少仍須待數據分析。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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至於「溝針」打有沒有副作用，何栢良指全球新冠疫苗研發時間短，最早的都是去年中開始臨床研究，故料須待年底才有較實質數據分析，市民除非參與臨床研究，否則只要按已知的科學數據做決定，毋須「溝針」。

就本港陸續有接種疫苗後死亡個案，他認為究竟個案屬於生老病死，抑或與疫苗有關，須精準的數據分析，政府目前未有公布，單看科興疫苗接種者有14宗死、復必泰接種者有2宗死，但未知接種人口的年齡分佈等詳細數據，「唔可以就咁計個比例。」

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼