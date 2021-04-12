房委會5年共3600伙公屋單位延期落成　已完成過渡屋逾千間年增35%

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-12 19:13

本港公營房屋供應短缺，公屋平均輪候時間達5.7年。運房局初步書面答覆立法會財務委員會時指，在過去5年，共4個公營房屋項目未能如期落成，分別涉及3,600個房委會單位，其合約工期延遲了約半個月至4個月。 局方重申，現時已覓得可提供約1.4萬伙過渡性房屋的土地，又指現時已完成的單位有約1,100個，形容平均每年升幅約35%。

在過去5年，有4個公營房屋項目未能按原先計劃落成，涉及約3,600個房委會單位。（資料圖片）

運房局表示，根據2019年2月的統計，當時已完成的過渡性房屋單位約600個，而在2021年2月，已完成單位則有超過1,100個，形容平均每年升幅約35%。

局方又重申，至今已覓得可提供約1.4萬伙過渡性房屋的土地，當中超過1,100伙已完成；約2,400個單位正動工興建，預計可於2021及2022年內落成；另有約9,800個單位的項目已啟動，並約有550個單位的項目正研議中。

3600伙公屋延期落成

運房局表示，在過去5年（2015-16至2019-20年度），共有4個公營房屋項目未能如期落成，分別涉及3,600個房委會單位，其合約工期延遲了約半個月至4個月。局方解釋，主要是因承建商施工進度較原定計劃緩慢。

在過去三年，房委會就石籬中轉屋的維修保養及改善工程開支，平均每年約280萬元。（資料圖片/黃偉民攝）

石籬中轉屋每年維修費280萬

另外，石籬中轉房屋將會清拆，以轉作公營房屋發展。運房局表示，截止今年2月底，石籬中轉屋則是17.8%；至於寶田中轉屋，其入住率是77.8%，共901個空置單位。

局方亦在文件透露，在過去三年，房委會就石籬中轉屋的維修保養及改善工程開支，平均每年約280萬元。截至2020年12月底，寶田中轉屋最新的總開支為3,506萬元，石籬中轉屋則是936萬元。

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組，並由梁永祥擔任主席。（資料圖片/羅君豪攝）

劏房小組3個專題研究耗430萬元

另外，由政府委任、去年成立的劏房租務管制研究工作小組，早前已向政府提交報告。小組早前委聘獨立機構及人士展開3項專題研究，包括委託「政策二十一」為劏房住戶抽樣調查。

運房局透露，2021-22年度就劏房租務管制可行性研究工作的開支預算為1,200萬元，包括進行專題研究，以及開設4個提供行政支援的有時限職位。局方指出，該3個專題研究的合約總金額約為430萬元。