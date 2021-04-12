運房局披露五年逾3200納米單位落成　細過1.6個車位　九龍城稱冠

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-12 15:48

香港樓價高企，發展商近年大力推售納米樓。運房局回覆立法會財務委員會時披露，在過去五年間，本港有3,249伙納米樓單位落成，這類單位少於215平方呎，佔整體落成量3.7%，當中以2019年最嚴重，單年落成量已高達982伙。 資料亦顯示，九龍城區是全港最多納米樓落成的分區，在2018年至2020年的短短3年中，已落成了495伙；其次是屯門區，共有390伙。

納米樓單位的面積有限，不少都屬於開放式單位，擺放睡床後空間已所餘無幾。（資料圖片／洪嘉徽攝）

運房局回覆指，根據差餉物業估價署的數字，在2016至2020年間，私人住宅單位共有3,249伙納米單位，佔整體約3.7%。這類納米樓單位的實用面積少於215呎，即相等於細過1.6個標準車位。

2019年落成量最高

資料顯示，在這3,249伙納米單位中，當中以2019年的落成量最多，當年高達982伙，佔全港當年的落成量7.2%。若細看18區分區，屯門當年的供應量更高達276伙，佔年底落成量2%；而油尖旺的供應量亦達231伙。

去年排行第二

另外，在2020年間，單年的落成量亦高達799伙，排行第二，佔去年的落成量3.8%。而各區的納米樓供應量亦出現變化，排行首位不再是屯門，而是九龍城區，去年共落成了160伙納米單位；其次是佔116伙的中西區，以及佔115伙的深水埗區。

三年落成量九龍城區稱冠

另外，根據統計，在2018年至2020年的納米樓落成量中，九龍城再度稱冠，三年合共落成了495伙，遠高於全港18區；至於屯門則排名第二，共有390伙；而第三位是油尖旺區，共有325伙。

▼「龍床盤」菁雋單位▼

500伙貨尾單位未售

另外，運房局亦披露了納米數的「貨尾」單位。數據顯示，截至去年12月31日，有500伙少於215呎的單位已落成但仍未售出，佔全港12,300伙「貨尾」單位的4%。局方亦指，截至去年12月31日，在全港約12,300個「貨尾」單位中，當中約7,900個已取得入伙紙（佔用許可證）超過12個月。

不過，對於未來五年本港的納米樓落成量，運房局則指無相關數字。