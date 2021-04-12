36人在港擁過百物業　165萬港人擁有一住宅　本地買家交易創3年高

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-12 19:18

據國際公共政策顧問機構Demographi的報告指，香港連續11年蟬聯全球最難負擔的房地產市場榜首，相等於不吃不喝20.7年才能「上車」。 不過，運房局初步書面答覆立法會財務委員會時披露，本港有不少「超級業主」。截至2020年3月31日，擁有超過50個物業的人數有達310人，當中更有36人擁有101個或以上的物業。 最新資料亦發現，去年非本地個人買家的住宅買賣宗數大減，僅得116宗，較2018年大跌8成。相反，本地個人買家的宗數則創三年新高。

運房局表示，本港共有165萬人擁有一個物業。（資料圖片/張浩維攝）

165萬人擁有一個物業

運房局指，根據稅務局在執行職務時所得的資料顯示，截至2020年3月31日，2019-20年度以個人名義全權及聯權、或分權擁有物業的人數中，本港共有165萬人擁有一個物業。若按全港約747萬人計算，即全港約有2成人擁有一個物業。

至於擁有兩個三個及物業的人士，即大減至28.5萬人及8.6萬人。

310人擁有超過50個物業

數據更發現，本港有人坐擁多個物業，有多達260人擁有51至90個物業；更有14人持有91至100個物業；甚至有36人擁有超過100個物業。

運房局亦指，稅務局沒有就有關數據以住宅或非住宅物業分類統計，故上述數字或同時包涵了住宅或非住宅物業。

非本地個人買家交易宗數大跌八成

此外，被問及過去3年的住宅買賣宗數，最新資料亦顯示，本港去年非本地個人買家的買賣宗數大減。根據稅務局收到的住宅物業買賣合約加蓋印花申請，去年非本地個人買家只佔116宗，按年跌7成，創過去三年新低，甚至較2018年大跌8成。

相反，本地個人買家（持有香港身份證的買家）則有上升趨勢，甚至創三年新高。去年本地個人買家佔6.4萬宗，較2018年的約6萬宗高5.8%。