檢查公屋室內排水管料明年完成　已視察兩成資助出售單位樓宇

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-12 19:32

新冠肺炎持續，大廈喉管問題引來關注。運房局初步書面答覆立法會財務委員會時指，截至2021年2月底，房委會已檢查約29萬個公屋單位的室外排水管，以及約18萬個單位內的排水管，形容當中大部份的喉管狀況良好。 至於資助出售房屋及租置屋邨，局方指，部門視察了約2成的樓宇，當中有17幢牆的排水管發現有欠妥之處，並已發出32張渠務修葺命令。

截至2021年2月底，房委會已檢查約29萬個公屋單位的室外排水管，以及約18萬個單位內的排水管。（資料圖片／張浩維攝）

房委會早前指出，會優先檢查曾出現確診個案，或被納入強制檢測的公屋大廈的排水設施，至於其他屋邨，亦會按程序安排檢查。

運房局在文件透露，截至2021年2月底，已檢查約29萬個公屋單位的室外排水管，以及約18萬個公屋單位內的排水管，又指大部分經檢查的喉管狀況良好，餘下的喉管會安排維修。

局方補充，室外排水管的檢查工作預計於今年第三季完成，而單位內的排水管檢查工作，則預計於明年第一季完成。

自新冠肺炎進入本港社區後，過去不少公屋屋邨都曾爆發疫情。（資料圖片／余俊亮攝）

共發出32張渠務修葺命令

至於由房委會發展的資助出售房屋及租置屋邨，運輸及房屋局常任秘書長辦公室轄下的獨立審查組，亦視察了相關樓宇的外牆排水系統，有關的視察工作預計於2022年第一季完成。

局方說，截至2021年2月底，在約950幢資助出售單位樓宇中，審查組視察了218幢樓宇外牆的排水系統，當中17幢樓宇外牆的排水管發現有欠妥之處，包括排水管滲漏或破損。局方又指，審查組發出32張渠務修葺命令，其中31張命令已獲遵從。