施政報告│派糖措施一覽　交通津貼延長　輪候公屋基層派現金津貼

今日公布的新一份《施政報告》提及到，試行計劃將會為等輪候公屋的基層市民，即二人或以上家庭和長者一人申請者試行現金津貼，初步預算會惠及約9萬人，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼。此外，政府亦計劃延長交通補助計劃至2021年6月，每人每月上限400元，預計每月可惠及約380萬名市民。

今日公布的新一份《施政報告》提及到，為非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋超過三年，及並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」，即二人或以上家庭和長者一人申請者試行現金津貼。（資料圖片）

輪候公屋基層派現金

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》公布，為紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活壓力，將會為非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋超過三年，及並未被首次編配公屋的合資格的二人或以上家庭和長者一人的「一般申請住戶」提供現金津貼，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼，初步預算會惠及約9萬個「一般申請住戶」，政府現正制訂計劃的執行細節和詳情。

交通補貼

交通補貼方面，本身將於本年12月31日結束的「公共交通費用補貼計劃」，將於2021年1月1日至6月30日延續，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元，預計每月可惠及約380萬名市民。

另外，港鐵與政府磋商後，決定將原定於今年年底結束的車費8折優惠，即是延長多3個月至到明年3月。

在2021年1月1日至6月30日，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元。（資料圖片）

食物開支援助

為支援難以應付日常食物開支的個人及家庭，社會福利署（社署）由2009年2月起推行「短期食物援助服務計劃」。計劃有助補足其他扶貧措施及協助弱勢社羣應對財政困難。政府會在現有服務合約完成後，即從2021年8月開始，預留4億1千5百萬元的經常開支，將計劃恆常化。

失業人士特別計劃援助

為協助更多失業人士及其家庭，政府今年6月1日在綜援計劃下設立為期一年的「援助失業人士特別計劃」，把適用於身體健全申請人╱受助人的資產上限暫時上調一倍。為進一步支援失業人士，我們將推行一項新安排，在綜援系統完成必須的調整後，身體健全的綜援申請人╱受助人的所有保險計劃現金價值將會獲豁免計算為資產，為期一年，以協助更多失業人士渡過經濟難關。

醫療健康措施

優化「長者牙科服務資助」計劃，增加可獲資助的診療分項，包括移除牙橋或牙冠和根管治療（杜牙根），為已享用計劃服務最少五年並年滿75歲的長者提供第二次免費鑲配活動假牙。並進一步完善機制，增加「撒瑪利亞基金」和「關愛基金」涵蓋的藥物及放寬現有藥物的臨床準則

早前房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年9月底，一般申請者的平均輪候時間升至為5.6年，是99年以來的歷史新高位，而整體申請宗數則有26萬宗，而長者一人申請者的平均輪候時間為3.3年，較6月底時的3年略為上升，亦是該申請組別近年首次失守3年上樓承諾。

協助青年北上計劃

港府將預留一億元資助約200間青年初創企業，及向約4000名青年提供服務，又會推出「大灣區青年就業計劃」，資助在本地及大灣區有業務的企業聘請本港大學畢業生，到大灣區工作名額二千個，另外，將推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，估計將動用20億元。