59條專線小巴申請加價4條遭否決　新界84號申請加幅最大達26.3%

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-12 19:27

政府早前批准四間專營巴士營辦商，本月4日起加價。運輸署表示，過去一年共接獲59條專線小巴路線的票價調整申請，申請加幅由3.6%至26.3%。加幅最大的是新界84號線小巴的營辦商，該路線為來回荃威花園及荃灣（眾安街）。 運輸署目前已否決當中四條專線小巴申請，均是港島區專線小巴，包括32號、33號等；而其餘申請仍在處理中。

84號小巴來往荃威花園及眾安街 申請力加1元

運輸署今日（12日）回覆民建聯立法會議員陳恒鑌就財務委員會特別會議的提問中指，該署在2020至21年度接獲59條專線小巴票價調整申請，申請加幅最多的是新界第84號小巴，申請加價26.3%，申請目前仍處理中。該小巴來往荃威花園及荃灣（眾安街），途經愉景新城及荃灣站，目前全程收費為3.8元；如申請獲通過，新收費將接近4.8元。

申請加幅第二多的為新界第67A號小巴，申請加價23.8%，申請目前同樣處理中。該小巴來往碩門邨及沙田站，途經沙田第一城、富豪花園，現時全程收費為4.2元。而申請加幅最少的為新界第65S號小巴，申請加價3.6%；該路線為通宵線，往來沙田（黃泥頭）及旺角（弼街），目前全程收費為14元。

▼2020至21年度申請票價調整的公共交通服務▼

根據運輸署回覆，59條專線小巴申請中，已有4宗申請遭否決，包括港島第32號申請加價13.5%、港島第32A號申請加價11.3%、港島第33號申請加價11.4%，以及港島第33M號申請加價11.3%。

除了專線小巴外，亦有一條定期持牌渡輪服務申請加價，航線為「北角–觀塘」（危險品車輛）渡輪服務，申請加價16.7%至20%，目前仍處理中。