【新冠肺炎】24條專線小巴獲批「疫」流加價　運輸署另接29宗申請

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港經濟大受影響，失業率升至3.7%，創9年新高。在疫情肆虐下，運輸署卻宣布明日（5日）起東區有6條專線小巴線加價，最多加約8.6%，金額達0.6元。翻查資料，由香港發現第一宗確診個案至明日，已有21條綠色專線小巴線加價，涉及東區、黃大仙區、九龍城區、觀塘區，加幅由0.2至0.7元不等。 運輸署指，今年截至3月31日，共接獲29條專線小巴營辦商提交的加價申請，有關申請正在處理中；至於獲批加價的，已有24條，全是2020年前提交加價申請。有立法會議員表示，現時加價是逆潮流，但亦理解業界經營困難，期望政府的防疫抗疫基金可協助業界，在疫情結束後再考慮加價。有業界人士估計，之後或有更多路線申請加價。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

踏入2020年，香港逐漸受疫情影響，市民之後亦開始減少出行，根據運輸署數據，今年1月份乘搭綠色小巴的乘客約4,246萬人次，按年少約11.1%，亦較2019年12月少4%。

順利紀律部隊宿舍至黃大仙加幅近一成

香港於1月23日確診首宗感染新冠肺炎個案，經濟狀況轉差，去年12月至今年2月的失業率升至3.7%，創9年新高。經濟蕭條下，卻仍有專線小巴在確診個案出現後加價，翻查運輸署資料，在1月23日後，有15條線已加價，當中觀塘區有10條、黃大仙區4條、九龍城區1條；東區亦有6條線將於明日加價，即疫情之下，至今已有21條專線小巴加價，加幅由0.1至0.7元不等，其中由順利紀律部隊宿舍，到黃大仙沙田坳道的循環線54S加幅最大，大約9.1%，由6.6元加至7.2元。

▼疫情下21條加價的專線小巴線▼

+ 4 + 3 + 2

運輸署：於去底前已提出申請

運輸署表示，由2020年1月1日至3月31日，運輸署共接獲29條專線小巴營辦商提交的加價申請，有關申請正在處理中。另外，同期獲批准加價的專線小巴路線共有24條，有關申請於2019年12月31日或之前提交的。

「進智公交」行政總裁、專線小巴持牌人協會發言人陳文俊形容，疫情下小巴業界的經營「極之困難」，市民不願外出，乘客量大減50%。他表示，申請加價需時，相信近月加價的路線，早於一年前申請。受疫情影響下，他估計之後將有更多小巴申請加價，「無理由做蝕本生意」。

陳恒鑌斥加價「逆潮流」 促押後實施

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌表示，疫情影響下，市民收入減少，加價卻進一步加重負擔，形容現時加價為「逆潮流」，並非好時機。不過他亦稱，小巴業界確實經營困難，難以彌補成本，認為政府現時資助不足，應透過防疫抗疫基金協助業界，包括資助維修、驗車，豁免政府隧道收費等費用。他又認為，應待疫情完結後方加價。

運輸署表示，審核加價申請時，會按個別情況考慮各項有關因素，包括小巴營辦商的財政狀況，服務質素和服務改善的計劃；是否有行走類似路線的公共交通服務及其收費，以及乘客的接受程度；並透過民政事務處收集地區人士意見。

對於如何協助小巴業界，運輸署稱，會提供為期6個月的燃料補貼，包括為液化石油氣小巴提供每公升1元的液化石油氣折扣（即約三分之一的折扣），以及發還柴油公共小巴三分之一的實際燃油支出，為期12個月，預計可於本年年中推出計劃。署方指，在處理日後小巴票價調整申請時，亦會考慮相關的補貼措施。