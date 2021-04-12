食肆放寬掛勾疫苗接種　業界：免炒人破壞關係　促准兩周一檢代替

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-12 21:58

政府將接種新冠疫苗跟放寬食肆防疫措施掛勾，其中條件為員工及客人都要打針。有飲食業界相信，僱主都不能夠強逼員工打針，否則容易出現爭拗，亦不希望因為僱員拒絕打針而出現解僱等勞資關係惡化情況，建議容許業界以兩周一檢代替打針，又提到業界難以逐個客人檢查針卡，一旦「走漏」亦不應該由食肆承擔責任，要客人都打針亦是強人所難。

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特首林鄭月娥今日（12日）宣布「疫苗氣泡」，食肆要放寬營業限制就要接種疫苗，包括所有員工接種首針疫苗及食客必須使用安心出行，不能「填紙仔」，每枱人數方可提升至6人、堂食時間延至晚上12時；所有員工完成兩劑接種後14日，可安排清潔區（clean zone） ，每枱最多坐8人，讓已打第一針食客憑掃瞄安心出行後光顧，並准堂食時間延至凌晨2時，宴會人數上限100人。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界會盡力配合政府任何放寬限制措施。他表示業界有25萬名從業員，收集不同食肆反映後，估算有3萬多人已接種疫苗，接種比率約一成多，較全港接種比率8.8％為高，但百分比仍然偏低。

促將針卡錄合併在安心出行程式使用

被問到業界遇到不願意打針的員工，會否解僱他以換取放寬，黃家和稱不想出現勞資關係惡化的情況，希望大家可以協商到，建議政府容許無打針的員工，以兩周一次病毒檢測代替打針要求。他又提到，食肆難以逐個客人檢查其打針紀錄，「虛假資料檢查唔到，比張針紙係咪假冒我哋又唔知」，一旦「走漏」，法律責任不應該由食肆承擔，應由客人自行負責，建議政府將打針紀錄合併在安心出行程式，便更一目了然。

餐務管理協會主席、酒樓負責人梁振華稱，食肆可以鼓勵員工接種，但要客人都接種才放寬至8人一枱、100人宴會是強人所難，「100個客會唔會打晒呢?你請客都唔會咁叫人啦?」他強調自己都不會強逼員工打針，現時已有30至40名員工接種疫苗，佔整體員工20％至30％，部分人未接種是受早前復必泰疫苗暫停影響，「食肆唔會逼人打，大家有自由權。（接種後）有咩問題出現係咪老闆承擔?一旦過身點算先?唔夠膽逼人打，始終法律上都應該係自願。」