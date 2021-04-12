限聚令｜繼續「填紙仔」去食肆　市民不裝安心出行有何代價？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-12 18:32

特首林鄭月娥今日（12日）宣布，因應本港新冠肺炎疫情趨向緩和，將會以「疫苗氣泡」作為基礎，以調整往後的社交距離措施，食肆方面，放寛措施下顧客必須使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」，否則無法「享用」放寛措施。 換言之，如要享用最新的「疫苗氣泡」措施，就必須改為使用「安心出行」。如市民繼續「填紙仔」、拒絕安裝「安心出行」，至少須面臨兩大代價。其一是日後不能享用食肆放寬規例後之措施，繼續4人一枱、晚上10時前就要離場；對於6類可有條件重開的處所，他們也不能進入。

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代價一：不能享用食肆放寬後措施

在最新放寬措施下，除了沒有智能手機的長者可獲豁免外，其餘要享用新措施的市民，都要安裝「安心出行」。

根據林鄭最新的公布，政府不會再接受「寫紙仔」申報，除老人家無手機，所有顧客都使用「安心出行」程式。若所有員工都已接種第一劑疫苗，就可由4人一枱放寬至6人，堂食時間可由晚上10時延長至午夜12時，但食客維持50%入座率，宴會維持20人。

當食肆所有員工都已完成接種兩劑疫苗，以及等待14天產生抗體，而顧客亦已接種第一劑疫苗及使用安心出行下，食肆可以劃出一個「特定範圍」（clean zone），每枱食客可上升至8人，宴會上限可達100人，堂食時間可延長至凌晨2時。

直至所有員工及顧客都完成接種疫苗，每枱可以容納「一圍」12人。林鄭表示，「疫苗氣泡」可以為食肆提供一個清晰路線圖，「一定要大家都做嘢，員工要做嘢，顧客想多啲人飯食都要接種喇」。

林鄭強調，食肆是可以「乜都唔做」，但若是如此，一切的措施都會和現時維持不變，亦即堂食只能做到晚上10時、員工每14天檢測一次、每4人一枱。換言之，市民如果不使用「安心出行」程式，日後再前往食肆就不能享用放寬後的措施，最多只能4人一枱、晚上10時前就要離場。

特首林鄭月娥今日（12日）宣布，食肆方面顧客必須使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」。（資料圖片）

代價二：6類處所不能進入

另外，林鄭提到6類已關閉四個多月的處所，包括酒吧、麻雀館、派對房間、卡拉OK等，當員工、顧客在接種第一劑疫苗後，可有限度重開，並須強制用安心出行程式。她特別舉例指，酒吧屬較高風險，因要除下口罩飲酒，又指市民飲用酒精飲品後，守規矩方面或不太準確，故建議酒吧在第一階段，所有員工、顧客都要接種第一劑疫苗。新安排下，所有顧客須使用安心出行，會容許酒吧有限度重新營業，細節會再與業界商討。

因此，如果市民不願安裝「安心出行」，就連這些重開後的處所，都不能再光顧。

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