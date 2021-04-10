市民繼續「爆買阿布泰」　荃灣分店外現人龍　顧客稱真金白銀支持

撰文： 鄧栢良 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-10 14:26

前天（8日）海關動員逾百人搜查「黃店」阿布泰國生活百貨，25間門市及倉庫，檢取14款合共8805件涉嫌無貼上中英警告標籤的產品，另拘捕一名33歲男董事。事發後，有網民發起「爆買」行動，呼籲市民到阿布泰購物支持，亦有多間「黃店」響應行動，並表示在阿布泰消費後，可憑收據獲得折扣。 昨日阿布泰各區分店出現排隊購物人龍。今早（10日）荃灣分店門外有近百人排隊購物，有顧客指坊間不少店舖都未有跟足法例貼上中英標籤，認為海關行動疑有選擇執法之嫌，亦有市民指用「真金白銀」支持阿布泰貨品。

荃灣千色匯的阿布泰分店有大批顧客在店內選購貨物，門外亦有長長人龍排隊進場購物，阿布泰的職員則忙個不停在整理貨品及收銀。（陳浠文攝）

今日（10日）早上11時許，荃灣千色匯的阿布泰分店，有大批顧客在店內選購貨物，門外亦有長長人龍排隊進場購物，阿布泰的職員則忙個不停在整理貨品及收銀。商場的職員亦有到場維持秩序。

市民李先生表示，昨日已打算響應「爆買」行動，惟太多人排隊，故未有「懲罰」。今日專程早些出門購物支持阿布泰。他指平時每個月都會到阿布泰購物2至3次，並直言坊間許多店舖，都未有跟足法例貼上中英文警告標籤，故認為海關的行動似有「選擇性執法」之嫌。

梁小姐則指，昨日因照顧兒子，未有時間「懲罰」阿布泰，今日專程到場支持，她認為人數已比想像中少，但已有心理準備要排隊2至3小時。她直言現時有無力感，到場消費屬微不足道的事，「普通市民做唔到啲咩，唯有見到邊到告急，就去幫下手」。

原本住在東九龍的譚先生指，他今日專程乘車到荃灣支持阿布泰，他表示過去一直有幫襯阿布泰，直言今次海關的行動「選擇性執法」，並形容市民用真金白銀支持，證明阿布泰的貨品沒有問題。