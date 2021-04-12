搜阿布泰後　3日接160宗涉標籤不足舉報　海關稱：一向一視同仁

撰文： 朱雅霜 黎靜珊 最後更新日期： 2021-04-12 22:13

海關上周四（8日）動員逾百人搜查「黃店」阿布泰國生活百貨25間門市及倉庫，檢取14款合共逾8000件涉嫌無貼上中英警告標籤的產品，約值40萬元，並拘捕一名33歲男董事。事發後，海關被質疑針對「黃店」及選擇性執法。 海關今（12日）回應指，上周五至昨日接獲約160宗涉及產品安全標籤的舉報，部分不屬相關法例規管而未能處理，正跟進其餘的舉報，並安排巡查及試購。海關再次重申執法一向一視同仁，並没有選擇性或以雙重標準執法，亦不存在所謂「打壓」。

荃灣千色匯的阿布泰分店有大批顧客在店內選購貨物，門外亦有長長人龍排隊進場購物，阿布泰的職員則忙個不停在整理貨品及收銀。（資料圖片）

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海關發言人表示，由上周五至昨日，海關接獲約160宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及店鋪包括不同連鎖零售店集團和個別零售店鋪，當中有部分舉報因涉及食品，不屬相關法例規管而未能處理。海關正跟進其餘的舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況，會採取執法行動。由2018年至2020年，海關就消費品安全平均每年進行約1700次巡查。

海關再次重申執法一向一視同仁，並没有選擇性或以雙重標準執法，亦不存在所謂「打壓」。海關將繼續嚴正執法，致力保障消費者權益。

海關指，市民如有懷疑不安全或違規消費品的資料，可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。