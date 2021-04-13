許智峯欲繼續催淚彈訴訟案　官拒絕申請兼令支付懲罰性訟費

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-13 15:58

已宣布流亡海外的前立法會議員許智峯於去年初入稟，要求警方公開催淚彈的化學成份。許流亡後，透過律師向法庭申請放棄本案訴訟，但上周突然改變主意，想繼續訴訟，決定撤回放棄訴訟的申請。高等法院今日（13日）開庭處理，法官認為許本年2月已明確表示放棄訴訟，但現在又申請撤回，屬濫用程序，拒絕申請，最終頒令本案訴訟終止，許要支付訴費，就撤回放棄訴訟的申請更要支付懲罰性訟費。

原告許智峯，被告警務處處長。許於本年2月申請放棄本案訴訟，但上周突然改變主意，欲繼續本案訴訟。

律政司指太遲提出申請

代表許智峯的大律師今日申請，撤回早前放棄繼續訴訟的申請，並解釋許獲進一步法律意見後，決定繼續本案訴訟；但律政司一方認為，許太遲才作出撤回申請，對被告構成損害。

官頒令案件正式終止

法官陳嘉信認為，許在2月已清楚表明不再繼續訴訟，後來又改變主意繼續訴訟的行為，屬於濫用程序，許也沒有提供充足原因，加上他一直有律師代表及獲得法律意見，決定拒絕許的申請，也頒令本案程序正式終止。

許須支付懲罰性訟費

律政司一方認為許濫用程序，要求他就撤回放棄訴訟的申請支付懲罰性訟費；許的大狀則反駁，許未作出惡意行為，即使行為令被告感到不快，亦不代表要付懲罰性訟費。陳官認為，許的確在撤回放棄訴訟的申請中涉濫用程序，判他付懲罰性訟費，並且亦要支付本案其餘的訟費。

案件編號：HCMP 79/2020