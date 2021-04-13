5歲女童虐殺案　女童Z生前畫作曝光　案件主管聞裁決感觸落淚

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-13 20:06

5歲女童Z原本在嫲嫲照顧下，是個開朗快樂的女孩，惟其幼稚園老師在2017年的暑假後，發現Z開始變得沉默寡言，同年9月更開始發現她身上有多處傷勢。雖然Z在家中被虐待致死，但她在校內所畫的畫作中，亦有家庭的畫作。Z的生父繼母今均被裁定謀殺罪成，負責調查本案的女高級督察得知裁決亦感觸落淚。

控方向庭上呈上的證物中，亦包括兩張女童Z在幼稚園所畫的畫，其中一張為她繪的聖誕樹，另一張雖然不知內容，卻看似像血腥畫面。

另外，證物中亦包兩張女童Z手寫的字條，庭上透露，女童Z的父親，就是拿著該兩張手寫字，到學校為女童申請退學。從圖中所見，該兩紙只見寫有由字母A寫至J，及由數字1寫至38。幼稚園老師指，女童Z的父親，當時稱其女在家教後大有進步，因而要求辦理退學手續。

女童Z在幼稚園的畫作及其父指稱Z的手寫字。(詳看下圖)

多名作證證人哽咽落淚

事實上，本案的案情有很多令人觸動之處，不少證人，包括女童Z的嫲嫲在提及女童的個性，幼稚園班主任講述女童返學的情形，以至以專家證人身份作供的兒科醫生，提及女童臨死前一天仍被迫玩「拋高高」遊戲，都禁不住在庭上哽咽，甚至落淚。有份調查的警員坦言，調查時看到小兄妹傷勢的相片後感心痛，難以明白何以忍心不斷向小女孩Z動粗。

案件發生經過。(詳看下圖)

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女童Z父親與繼母在手機中的通選語錄。(詳看下圖)