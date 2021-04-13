5歲女遭虐殺案　調查細節曝光　兩童提家中狀況驚醒警尋重要證物

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-13 14:54

5歲女童Z疑被親父和繼母虐待致死，雖然涉案時間長達5個月，因在家中發生，目擊事件經過的亦只有家人。案中除了當時只有分別8歲和7歲的兄長X和繼姊Y進行錄影會面，講述小兄妹被打的情況外，繼母與、丈夫和一名閨密的訊息，亦成為案中重要的證據。警員替X和Y進行錄影會面，才發現繼母的母親亦牽涉其中，而且家中拖鞋亦為虐打的工具，遂馬上趕到涉案單位，檢取拖鞋，並發現其中一隻拖鞋驗到Z的血跡。陪審團今（13日)裁定親父、繼母謀殺罪成，同住的繼外婆亦兩項虐兒罪成。

兩童講出事發經過

有份調查本案的警員透露，在接報調查案件，有和男童X，及繼母女兒Y進行錄影會面，並在錄影會面中了解到小兄妹被虐打的詳情，包括遭親父和繼母用拖鞋打。Y在錄影會面中更形容，曾見面父親用拖鞋打子女至流血，拖鞋因此留有血漬。

馬上回單位拘捕繼外婆

由於繼外婆尚未被捕，警員立即馬上返回涉案單位，檢取拖鞋。同時，警方亦拘捕涉案的繼外婆。而根據控辯雙方同意案情，在涉案私人單位內檢取的拖鞋，其中一隻拖鞋上驗出Z的血跡。

鄰居未聞女童Z曾在門口小便

對於繼母曾向幼稚園老師投訴，指女童Z曾在鄰居門口小便。警方亦有作調查，並向鄰居查問，但未有鄰居指Z在在其門口失禁。鄰居們都只稱常聽到涉案單位發出嘈吵聲，但不了解發生何事。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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兄姊當初不知妹已逝

事件報警後，X和Y起初並不肯定發生何事，因此在錄影會面中，只提及Z被送院，而X之後才得知Z離世。X在案發後會想起事件，社署因此安排他接受心理評估。而他的情緒漸回復正常，評估亦於案發後一年半後完結。此外，X和Y原本同就讀同一小學，但虐待事件曝光後，兩人就讀的學校亦有很大迴響。社署經考慮後，最終決定替兩人轉校。

X交回嫲嫲照顧已變回肥肥白白

X在事件後由嫲嫲照顧，他被送院時體重只有不足20公斤，屬體重過輕，現已「肥肥白白」。至於Y，則由寄養家庭照顧。

現年11歲的X因本案而需要來到法庭作供，雖然他只是透過視像系統作供，不用坐在法庭直接面對父親、繼母、大律師和陪審團等，但他被辯方大律師盤問時，坦言緊張。辯方律師盤問指父親只是為教好他及才用拖鞋輕輕打他時，X均稱不記得。法官黃崇厚期間更發現X把紙巾放在口內良久，並即叫X吐出，怕X「肚痛」。據悉，X在案發後有想起事件，故社署有為他安排心理評估，X的情緒已漸回復正常。X作證後社署亦有跟進其情況，發現X只要不重提案件，便沒有大礙。

Z頭皮深度瘀傷吻合頭曾撞天花

有份調查的警員坦言看到小兄妹傷勢的相片後感心痛，難以明白何以忍心不斷向Z動粗。

法醫作供時曾透露，女童Z身上共有58處新傷及78處舊傷，包括瘀傷、擦傷、傷口結焦、潰瘍和膿腫，左肩及右膝的濃腫更深入軟組織，部份符合籐條擊打所致。Z的頭皮有深度瘀傷及近期出血，認為可能是頭部多次撞天花板造成，惟該些傷勢非致命，反而是她肺和血液等驗出沙門氏菌，相信Z傷口受細菌感染，細菌經血液傳至其他器官致死。

父親繼母短訊討論對待小兄妹的情況。(詳看下圖)

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免疫力弱周身傷受感染風險高

兒科醫生關日華以專家證人身份作供時稱，Z受虐令胸腺較細小，令她的免疫能力減弱，她身上有逾100道傷口，出現併發症的風險很高，相信Z約在死前1至2星已受感染。Z的肺部受感染會令她呼吸困難，她患有腦膜炎，亦會令她神志不清等。惟他提到Z去世前一天，仍被迫玩「飛高高」及被拋至天花板，關醫生作供時一度哽咽，直稱：「我幻想唔到點解仲玩果啲遊戲。」認為正常父母都會帶子女求診。

盼本案傳訊息應如何教導子女

關作供完畢後向記者稱，希望本案給予家長訊息，應如何正確教導子女，又指出本案是比較嚴重的個案，他不會評論涉案的被告，惟被問及作供時為何哽咽，關說：「我諗你跟咗(這案)兩個禮拜，你都有啲感覺啦。」