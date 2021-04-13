5歲女遭虐待致死　親父繼母被裁定謀殺罪成　兩人聞判面如死灰

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-13 15:51

兩名5歲及8歲的小兄妹，在親生父母離異後，隨父親搬至新媽媽家中生活後疑遭虐待，妹妹5個月後死亡，才揭發兩童期間經常被打，沒有足夠食物，甚至被連續餓3天，又被迫玩「飛高高」及「扮超人」等拋高及搖晃遊戲，女童去世前一天玩「飛高高」時，更多次被拋至頭撞到天花板。醫生報告指女童因身體多處細菌感染，敗血病死，她與兄長身上各有逾130處傷勢。親父與繼母被控謀殺，同住的繼外婆亦被控4項虐兒罪。

4女3男組成的陪審團經一天半的商討，今(13日)裁定親父繼母謀殺罪成，兩人聞判面如死灰，繼外婆則其中兩項虐兒罪成。法官即取消繼外婆的保釋將她還柙，又稱因辯方需時間準備，案件押後明天求情，並會於4月20日判刑。

根據現行法例，謀殺罪成依例須判終身監禁。

父親繼母開審前認虐兒

三名被告：男被告（30歲，運輪工人，下稱：父親)，為涉案男童X和女童Z的生父；次被告（30歲，家庭主婦，下稱：繼母)，為男被告的第二任妻子，亦即小兄妹的繼母；第三被告(56歲，會計文員，下稱：繼外婆)，是次被告的母親。

父親和繼母被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺女童Z。兩人否認謀殺罪，但認誤殺罪，不獲控方接納。兩人開審前已承認兩項殘酷對待兒童罪。繼外婆則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略Z和男童X。案發時男童X只有8歲和女童Z更只有5歲。

陪審團一致裁定親父謀殺罪成

7名陪審員一致裁定親父謀殺罪成，繼母則以6:1大比數裁定謀殺罪成，繼外婆原被控4項殘酷對待兒童罪，但只有其中兩項罪成，該兩罪指她虐待男童X和女童Z，比數同為6:1。另兩罪指她疏忽照顧X和Z，則一致被裁定罪名不成立。

女童Z的畫作及手寫字。(詳看下圖)

嫲嫲叔叔曾阻父親體罰

控方案情指，兩童的父親和第一任妻子M，原與小兄妹及兩童的嫲嫲及叔叔等同住公屋。親母M在女童Z約1歲時搬走及與兩童的父親離婚。至2016年，父親和本案次被告拍拖，次被告與前夫所生的女兒Y搬入該公屋單位，兩人之後結婚，次被告成為小兄妹的繼母。他們住在公屋單位時，已曾體罰小兄妹，但遭兩童的嫲嫲及叔叔A阻止。父親於2017年8月10日，帶同小兄妹搬與繼母兩母女及繼母的母親(繼外婆)在私樓同住，繼外婆為本案的第三被告。

老師社工曾發現兩童傷勢

庭上透露，幼稚園老師發現原本活潑開朗的Z，突變得沉默寡言，在返學後曾哭，同年9月發現Z的面及手腳有瘀傷等傷勢，Z的父親與繼母均有指小兄妹頑皮，老師曾勸兩人不要施以體罰，又指孩子到新家庭需要時間適應。惟女童在同年10月起開始經常請假。父親最後以家教為由，2017年12月初為女童Z申請退學。

同年11月，有老師發現男童X身上有傷痕且不良於行，又常餓著肚子上課，社工亦有跟繼母稱，若他們對孩子再施行體罰或會報警。

案發經過。(詳看下圖)

+ 20 + 20 + 20

女童傷痕纍纍卻非致命原因

父親及繼母在2018年1月6日發現女童Z在家中不省人事報警，女童送院後證實不治，死因為敗血病。她與小兄長身上均有逾130處受傷。醫生指女童的傷勢非致命，惟她肺、腹、腦等有多處細菌感染，另肩及腳等傷口有潰爛情況，而女童體內具抗菌功能的胸腺，更衰退如長者。專家認為Z可能因被虐待而出現倒退情況，照顧者應能察覺其敗血病癥狀，若女童及時得以治療應不用死亡。

新居生活常被打及吃剩餘飯菜

男童X及繼母的親生女兒Y，事後均有向警方講述家中的情況，包括X及Z經常被父親及繼母以籐條和拖鞋虐打，又會被罰企或跪地，有時更被綁起。X稱父親和繼母會用籐條打他30至50下，父親又會拳打或以剪刀「篤」他。他和Z有時只准吃父親、繼母等吃剩的飯菜，有時甚至幾天未獲食物，Y則可以與父母同枱食飯。

冬天時，兩兄妹要瞓睡袋，無毛氈。繼外婆未有阻止之餘，有時亦會用籐條打他們。他曾留意到妹妹Z腳上的傷口化膿發臭，繼母有用火酒為Z擦傷口。

迫玩飛高高及扮超人

男童X又透露親父及繼母有迫他們玩兩個名為「飛高高」及「扮超人」的「遊戲」。「飛高高」是指父親會捉住他們的腰間，把他們拋高，掉下時由父親接著；「扮超人」遊戲則是父親和繼母各捉著他們一邊手腳，然後搖動他們，恍如超人。

Z死前一天曾多次被拋至頭撞天花

男童X及繼母女兒Y均指，女童Z去世前一天曾被迫玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，X稱Z被拋至頭碰到天花板達18下，期間Z有大叫和哭泣。Y則稱Z被拋了11、12下，其中7、8下發出撞擊的聲響，繼母更在旁要求要拋至頭撞到天花板。Y又指，父母之後再跟妹妹玩「扮超人」3至4次，妹妹當時很驚，亦有叫「唔好」。

X形容玩飛高感如在飛機跌落嚟

X稱他當晚亦有被迫玩「飛高高」4下，形容感覺如「在飛機跌落嚟」。他作供時稱父親和繼母或想「搵番啲童年回憶」，才與他們玩這些遊戲。他指妹妹玩時很驚，但他怕被打未敢叫停，並認為只要兩名大人感到滿足便會停手。

父親繼母交流短訊多次提及管教子女的情況。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

官提陪審團不要被情緒影響

法官今引導陪審團時強調，本案涉及一名5歲女童受到傷害，但陪審團不應被情緒影響判斷。法官著陪審團考慮多個事項，包括控方在陳詞時強調，小兄妹傷勢的照片、涉案男童X和繼母與前夫所生女兒Y在錄影會面的說法。法官又指，辯方強調案中的證據僅支持誤殺罪，並強調親父和繼母無意對Z構成嚴重的身體傷害。

須同時考慮繼母的行為

對於辯方的精神科專家指，繼母案發時患有抑鬱症，影響其判斷能力。法官今向陪審團指，抑鬱症和壓力本身非抗辯理由，陪審團要考慮繼母案發時是否患有抑鬱症，亦需考慮其嚴重程度，是否影響其判斷能力。

法官指，若陪審團認為她沒有精神問題，也不應立即得出結論，裁定她有意圖對Z構成嚴重的身體傷害。法官強調，陪審團應考慮案中的證據，包括繼母在案中的行為。

有意圖犯案方可裁定謀殺

法官指，若陪審團認為親父和繼母有犯案意圖，而他們的行為構成Z的死亡，便裁定兩人謀殺罪成。若陪審團認為案中沒有相關元素，則應裁定謀殺罪不成立，改為考慮誤殺罪，包括是否涉及非法殺死Z，或嚴重疏忽Z引致她死亡。若陪審團認為Z的死亡，與親父和繼母的行為沒有因果關係，則應裁定誤殺罪不成立。

繼外婆辯稱在家時間有限

至於繼外婆的控罪，法官則引述繼外婆一方的說法，包括她曾阻止親父打X，以及在家中的時間有限等。辯方亦指，繼外婆即使打小兄妹，但未達致控罪程度。

案件編號：HCCC28/2020