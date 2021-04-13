安心出行｜疫苗氣泡下停填紙仔礙追蹤？　張竹君：好多電話都係錯

社會新聞
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政府提出「疫苗氣泡」，但有意參加計劃的食肆必須規定食客使用「安心出行」，意味「填紙仔」登記個人資料的選擇不再。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）表示，追蹤工作並非單靠「安心出行」或「紙仔」，「安心出行」會通知曾到登記的人士注意相關事項，至於找「紙仔」對資料則只會在當餐廳或處所出現多於一宗個案時才進行，她更指「好多電話都係錯」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（歐家樂攝）

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市民用「安心出行」可省卻發sms時間

張竹君則回應，防護中心的追蹤工作並非依靠市民「安心出行」或者「填紙仔」，因為即使市民使用了「安心出行」，人員都無法得知到底是哪些人到過該處所，只是程式能夠自動通知，「免卻咗我哋搵紙仔再發sms通知嘅時間。」

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張：唔知用安心出行係邊個

張又強調，只會在當餐廳或處所出現多於一宗個案時才會主動向餐廳索取「紙仔」，但無論以「安心出行」或「紙仔」，防護中心的工作都是處於被動，「如有九成人用安心出行，但都唔知呢九成人係邊個，紙仔少人用，但好多時資料又錯，電話係錯嘅。」

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