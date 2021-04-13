全港1283幅閒置官地涉322公頃　處理NGO短租申請最長需5年

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 20:58

本港面對土地問題，立法會文件披露，現時共有1283幅未批租的政府土地，共涉及322公頃土地。當中於元朗區的土地數目最多，有355幅土地共涉及48公頃；而離島區的未批租官地面積則最大，有近60公頃土地。根據當局資料，於過去3年僅批出26宗非政府機構的短期租約申請，並有七成申請處理時間達一年或以上。

本港現時共有1283幅由地政總署管理的未批租政府土地。（資料圖片）

四成短租地批予私人花園用途

根據發展局資料，本港現時共有1283幅由地政總署管理的未批租政府土地，涉及共322公頃，當中於元朗區的土地數目最多，有355幅共佔地48公頃，其次則為北區有214幅佔地29.7公頃。而若以土地面積計算，於離島區佔地最多，達59.9公頃未批租官地。於2018年級2019年分別有1616幅及1606幅為批租官地，各涉及297公頃及391公頃。於2020年的未批租官地面積及數目較前兩年減少，惟當局指因2020年起空置土地不包括實施土地管制而圍封的政府土地。

而於過去3年，透過短期租約批出343幅土地。當中於2020年共批出117幅，當中最多用作私人花園用途，佔約四成。

有空置校舍獲批作鄉公所

根據現行政策，非政府機構可申請以短期租約形式租用空置政府用地。截至2021年2月底，共由940幅用地可供申請作短期租約。當局資料顯示過去3個財政年度，共接獲141宗申請，惟當中只有26宗獲批，即佔不足兩成。政府2019年2月推出資助計劃，預留10億元支援非政府機構善用空置政府用地，計劃截至去年底共接獲116宗申請。

當中於元朗前永安學校，獲批為崇正新村村代表租用作鄉公所，涉及140平方米。此外，超過七成的申請需要一年或以上的處理時間，當中處理申請需時最長的項目涉及60個月，項目為九龍海濱道觀塘繞道的用地，由觀塘體育促進會有限公司租用作非牟利體育訓練中心及附屬貯存設施；而於九龍前賈梅士學校的申請亦需時58個月，項目由香港話劇團租用作表演藝術用途。

為加強管理短期租約，地政總署快將展開更新租約資訊系統的工作項目，料將於2023年或之前完成。

粉嶺高爾夫球場惹起對「私人遊樂場地契約」關注。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港遊艇會獲批用地下月到期

政府透過「私人遊樂場地契約」將土地批予機構提供設施作康樂用途，早前粉嶺高球場用地惹起社會關注。當局指，截至去年底共有66份私人遊樂場地契約，當中有6份已經到期並作期滿前的過渡安排；另外有11份尚未到期或批續約，當中最快到期的為於深水灣對開的小島熨波洲、由香港遊艇會持有的契約，將於今年5月24日到期；而於南朗山深灣道、現批給香港仔遊艇會的2,277平方米土地，亦將於今年12月25日到期。