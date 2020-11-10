中西區多幅閒置官地曬太陽　團體擬短租多番受阻　促簡化審批程序

本港土地資源緊張，為鼓勵使用市區內的空置用地，政府早年開放予非政府機構以短期租約形式租用空置政府土地，並於2018年施政報告內提出預留10億元作資助計劃。 於中西區，有為數不少的空置用地躋身於橫街窄巷中，部分已列為可供租用的政府空置土地。有團體表示，曾向地政總署申請用作社區設施用途，惟過程歷時逾一年，最後卻不了了之。他們指，民間有心善用空置土地，不惜花費心神設計，希望當局能就政策「拆牆鬆綁」，加快流程。 發展局回覆查詢，指現約有700多份短期租約以象徵式租金直接批予個別機構，包括用作「社區或非牟利用途」，而資助計劃則合共接獲16宗申請。

團體「卅間之友」原申請租用城皇街約400呎用地，現時被市建局以圍板封起。（余俊亮攝）

上環永利街因《歲月神偷》而聲名大噪，甚至煞停市建局的重建計劃，得以保留舊區原貌。與之相鄰的城皇街，名聲或未如永利街，卻有著獨有社區風味：街坊放置的長凳、漂書用的書櫃等，為中環舊城區帶來不一樣的面貌。

團體欲租地作「社區客廳」 市建局突指需檢測斜坡

因應市建局暫停H19重建計劃，有唐樓被拆卸後空出土地，團體「卅間之友」看中城皇街一幅約400平方呎的空置政府土地，位處於現有唐樓群與市建局地盤之間。於2018年，他們曾就申請用途設街站諮詢街坊，最終決定用作「社區客廳」，在內放置檯凳開放給街坊使用。「卅間之友」成員羅雅寧指，計劃只要略為整理土地雜草已可開放使用。不料於去年初地政總署突然指市建局需要借用土地作斜坡檢測工程，為期半年，令計劃被煞停。

「卅間之友」成員羅雅寧指，至今仍未獲當局任何回覆，「有小小係不了了之。」而市建局更用圍板圍封該幅土地，變相令他們難以獲知土地情況。她稱，中西區一向缺乏休憩用地，團體過往曾就計劃諮詢區議會，而當時政府部門亦在場聽取建議，惟最後仍未有進展，「到底政府係咪好支持呢件事呢？」

「卅間之友」成員羅雅寧指，當時政府部門有聽取他們的用地計劃，但最後卻不了了之。（余俊亮攝）

團體三度租地不果

此外，在城皇街有另一幅約1000平方呎的空置土地，同樣屬於市建局的H19地盤範圍，惟不屬政府空置地。現被鐵絲網圍封並鎖上。「Alliance for a Beautiful Hong Kong」項目經理陳嘉文說，自從市建局煞停重建後，該土地一直空置。他們曾向市建局提出開放予公眾作臨時休憩用地，惟未獲市建局回應。她認為當局未有保育方案時，應考慮開放予街坊使用。

另一團體「智在環保」過往曾舉辦回收站、墟市等社區活動，會長陳三才於過去三年間曾申請使用三幅在中西區的空置政府土地，不過均未獲當局批准申請。當中他曾申請使用於堅尼地城賽馬會診所旁、面積約290平方呎的空置土地，擬用於放置墟市物品。不過，經過多次與當局電郵來回，最終對方指由於「地底有水喉」，故不適合外租。

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促加快審批程序 勿浪費民間智慧

民間團體租用空置土地程序繁複，而翻查區議會紀錄，當中於上環樓梯街弓絃巷一幅超過2000平方呎、現被劃為「 休憩用地」的空置土地，自2011年起在區議會討論改建為休憩處，惟至去年仍處於研究階段。

陳嘉文說，一般而言政府閒置土地於數年後會有規劃方案，變相局限非政府機構租用土地的時期，因此更需要加快申請程序，「如果程序都拖你幾年，到時都已經要收返你幅地，到底政策意義係邊？」她又指，不少民間團體願意花心力、人力，因應不同地區的需要規劃使用閒置土地，「民間好有心去做好閒置空間。」她希望政府可以加快處理申請之餘，亦能提供更多有關閒置土地的資訊，如列出供水電的情況等，令團體於申請時可先篩選不合適的土地，減省時間。

市建局煞停永利街一帶重建計劃後，城皇街一幅千呎用地刁空多年。（余俊亮攝）

資助計劃兩年內接16宗申請

特首林鄭月娥於2018年施政報告提出，預留10億元資助非政府機構申請租用政府閒置土地。發展局回覆查詢指，截至2020年10月，當局合共接獲16宗申請，已就其中13宗申請批出整個項目或分階段的資助，其餘3宗申請正在處理當中。此外，根據地政總署提供紀錄，現時約有700多份短期租約以象徵式租金直接批予個別機構，包括批予非牟利機構或用作「社區或非牟利用途」。

而根據地理資訊地圖的資料，現有約950幅空置政府用地仍可供申請作綠化或社區用途。