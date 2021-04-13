安心出行｜開發連首年開支共510萬　平均每個下載成本暫$1.3

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-13 22:55

政府一直催谷「安心出行」流行應用程式的使用量，根據創科局財委會文件，「安心出行」系統開發成本約為300萬元，每年維護成本約90萬元，宣傳開支為120萬元，即首年開支約510萬元。截至今年4月7日，總下載數字超過373萬次，有超過8.2萬個公私營場所參與張貼「安心出行」二維碼。推算平均每個下載成本約1.3元。

▼4月13日 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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總下載超過373萬次

根據創科局財委會文件，由資訊科技總監辦公室推出的「安心出行」感染風險通知流動應用程式，開發成本約300萬元，當中開發程式約花110萬元，後台系統約190萬元，每年維護成本約90萬元，另有宣傳開支為120萬元。

截至今年4月7日，「安心出行」總下載數字超過373萬次。有超過8.2萬個場所參與張貼「安心出行」二維碼，讓市民掃瞄登記出行數字，當中23%是公營場所，78%是私營場所，例如餐廳、商場、非政府機構及住宅大廈等。

創科局公布，安心出行開發成本約300萬元（歐嘉樂攝）

資科辦與幾所大學合作研究新功能，包括與港大團隊合作研究利用藍牙技術為「安心出行」流動應用程式加入自動記錄出行功能，涉及創新科技署「公營機構試用計劃」下約3萬元的資助。資科辦又與科大合作，研究採用其研發團隊開發的「LuxBeaco無電池藍牙基站」，在公共交通工具如小巴上使用，涉及開支約22萬元；以及和浸會大學合作，利用人工智能研發自動離開的士功能，相關功能不涉額外開支。

2021-22年度「政府內部資訊科技的使用」總開支預算為約8.2億，當中有約1.676億是應對新冠肺炎疫情的新增開支，當中支援「健康碼」數據互換、廣東省和澳門跨境往來及「回港易」計劃預約系統花費2,750萬元。

預算開支細如下：

截至2月28日，最受歡迎的政府流動應用程式為天文台的「我的天文台」，總下載次數達840萬。（資料圖片）

天台文總下載次數840萬稱冠

另外，根據創新及科技局提供資料，截至2月28日，最受歡迎的政府流動應用程式為天文台的「我的天文台」，總下載次數達840萬；其次是「安心出行」，總下載次數超過300萬；排第三是港台的「香港電台隨身版」，總下載次數為240萬。

至於表現較差的政府流動應用程式包括剛於去年11月推出的「水務署自動讀錶系統」，總下載次數為1,900；其次是地政總署的「香港有聲地圖」，總下載次數為8,000；表現第三差是「水務署一般認可產品目錄」，總下載次數為1.1萬。