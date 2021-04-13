疫苗氣泡｜放寛堂食強制用安心出行　食肆憂客流失：半數人填紙仔

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-13 18:26

行政長官林鄭月娥昨日（12日）宣布最新一輪的防疫措施，指食肆若要放寬至6人一枱，及延長堂食至午夜12時，條件是員工接種第一劑疫苗、所有顧客使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」。 01記者今日走訪多間食肆了解情況，食肆間情況不一，有食肆負責人表示大約九成客已經「掃碼」(安心出行二維碼)進入，認為「安分守己的人始終比較多」。另有店家表示只有一半的客人有安裝「安心出行」，憂心未來另外一半的客人會流失，又稱恐會引發店家與客人的矛盾，「都有試過提醒客人掃碼被鬧返轉頭。」 至於要求食肆劃出「clean zone」，安排完成兩針疫苗的食客在指定區域用膳，有店家則表示食肆面積較小，難以分區。

鍾先生指自半數客人慣填紙仔，憂心客人流失。（袁澍攝）

半數人填紙仔 食肆憂客流失、起衝突

燒臘店老闆鍾先生說，平時有半數客人會用安心出行App，另外一半則慣於登記資料，當中除了沒有智能手機的老人家之外，還有為數不少擔憂私隱問題的客人。鍾先生說，市況不好，食肆生意已經難做，若強制要求使用安心出行，憂心會有客人認為麻煩而乾脆不來光顧。過往提醒客人掃碼或者登記資料時，已經不時會和一些客人起衝突，「提醒佢哋，會被鬧返轉頭」。

至於在食肆分出「clean zone」的安排，先生則表示自己的舖頭面積小，一共才3張抬，分區將非常難做，「生意已經跌了好多，街上無人行，你叫林鄭自己過來試一下。」

茶餐廳負責人譚小姐表示，九成客人使用安心出行App用膳，「始終安分守己的人多。」（歐家樂攝）

茶餐廳九成人已掃碼：始終安分守己的人多

有茶餐廳負責人譚小姐則表示，自己的餐廳九成人使用「安心出行」掃碼進入用膳，故不擔心因為不接受寫紙而造成客人流失，「始終安分守己的人比較多。」她指政府的政策都只能照跟，沒有太多看法，目前自己還沒有預約打針，但「本身都諗住要打啦。」

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有客人堅持不用安心出行寧轉外賣 有人認為私隱問題屬「攞來講」

顧客對「安心出行」的意見不一。有自稱「後生仔」的市民中午與同事出來用膳，一行人都未有安裝「安心出行」，指擔心私隱問題，更表示如果之後強制要求掃碼則會轉成外賣，「買返屋企，開住冷氣食。」

四名中學生4月13日外出用餐，當中三人已經安裝「安心出行」，高同學（左一）則堅持未有安裝。（歐嘉樂攝）

中學生周同學一行四人排隊等待用餐，他們當中有三人已經安裝了「安心出行」，表示較為方便，也不會想太多，且因為朋輩壓力，所以就安裝了。而高同學則因為私隱問題不願下載，認為「填紙仔都唔係太麻煩。」

市民陳小姐則表示一早安裝了「安心出行」，指銀行、電訊都會有私隱問題，批評認部分人「攞來講。」她自己還沒有接種疫苗，但認為餐廳如果分區、或者因為打針而有可以多些人同枱用膳是「無必要。」

4月13日，有市民排隊等待用餐，不少人仍選擇「填紙仔」登記。（歐家樂攝）

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