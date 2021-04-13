撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-13 15:20

政府昨日（12日）宣布，分階段放寬食肆及酒吧措施，條件是要求全部須員工及顧客打針，顧客須使用「安心出行」流動應用程式，不能再填紙，沒手機的長者可獲豁免。食物及衞生局局長陳肇始今（13日）早在電台節目表示，若一家人當中，長者或兒童沒有智能電話，政府會考慮讓家人為他們代為掃描。被問到部份中年人亦可能沒有智能電話，陳肇始說：「呢個情況就好少嘅。」政府將再與業界商討細節。

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陳肇始稱，若一家人當中，長者或兒童沒有智能電話，政府會考慮讓家人為他們代為掃描。(羅君豪攝／資料圖片)

昨日特首林鄭月娥公布「抗疫新路向」後，不少市民關注，一家大小未必人人有智能電話，應如何一起外出用膳。被問到是否長者才可獲豁免使用安心出行，陳肇始回應稱，若一家人當中，長者或兒童沒有智能電話，政府會考慮讓家人為他們代為掃描安心出行二維碼，大前提是有合適的方法紀錄行蹤，將與業界再商討細節。節目主持人提到，部份中年人亦可能沒有智能電話，陳肇始說：「呢個情況就好少嘅，同業界商討細節嘅時候會睇下點樣實施、點樣執行，會再去傾。」

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澳門應用程式可為多人掃描

而香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，港府可參考澳門政府的做法，調整安心出行App的功能。當地有類似安心出行的應用程式，市民可以一部電話重複掃描二維碼，為家人登記資料。

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