港大袁國勇團隊研發出大鼠戊型肝炎病毒新測試和疫苗　保護力100%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-11 02:12

香港大學李嘉誠醫學院研發出針對大鼠戊型肝炎病毒的新測試和疫苗。袁國勇和臨床助理教授薛達為首的研究團隊研發了一種抗體測試系統，不僅可診斷戊型肝炎病毒，且能準確區分已感染患者的戊型肝炎病毒類型（大鼠戊型肝炎病毒或常規戊型肝炎病毒）。此外，團隊研發出一種針對大鼠戊型肝炎病毒的疫苗，在動物模型中的保護力高達100%。這項研究報告將於肝臟疾病領域的領先期刊《肝臟病學雜誌》（Journal of Hepatology）上出版。

大鼠戊型肝炎病毒經由黑家鼠和溝鼠傳播，與人類戊型肝炎病毒的變異非常相關。 在2018年，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系的研究團隊首次發現大鼠戊型肝炎可以感染人類。在2020年，團隊對香港的大鼠戊型肝炎病毒引起的人類感染進行了詳細的流行病學分析。

鑑於現時仍未有專門針對大鼠戊型肝炎病毒的準確診斷測試和疫苗，以香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授、霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇和臨床助理教授薛達為首的研究團隊進行了一項新研究，研發針對大鼠戊型肝炎的診斷檢測和疫苗。

研究成果

透過應用不同的技術，研究團隊發現大鼠戊型肝炎病毒以及感染人類和豬的常規戊型肝炎變種病毒當中的結構蛋白有顯著差異。研究團隊與衛生署衛生防護中心的公共衞生化驗服務處合作，發現上述差異大幅削弱了現時已有的戊型肝炎抗體和抗原檢測劑在人體中檢測大鼠戊型肝炎病毒的效用。利用大鼠戊型肝炎病毒和常規戊型肝炎病毒的結構差異，團隊研發了一種抗體測試系統，該系統不僅可以診斷戊型肝炎病毒，而且能準確區分已感染患者的戊型肝炎病毒類型（大鼠戊型肝炎病毒或常規戊型肝炎病毒）。

此外，團隊研發出一種針對大鼠戊型肝炎病毒的疫苗，該疫苗在動物模型中的保護力高達100%。

現時大鼠戊型肝炎為香港最常見的囓齒動物源性感染疾病。這項研究對了解大鼠戊型肝炎病毒的抗原性奠定了方向及基礎，並證明了曾接觸常規戊型肝炎變種病毒不一定能預防大鼠戊型肝炎。該研究還為大鼠戊型肝炎病毒感染建立了準確而可區分戊型肝炎病毒類型的抗體測試。此外，這項研究亦研發出一種有效對抗大鼠戊型肝炎的疫苗。