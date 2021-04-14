確診大廈食肆｜3患者行蹤曝光　源頭不明婦光顧屯門「意粉狂熱」

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-14 01:01

新冠肺炎疫情持續，本港周二（13日）新增13宗確診，3宗屬於本地個案，屬親戚關係，其中55歲女婦人最早發病，列源頭不明個案。 根據衞生署公布的確診者居所及行蹤所示，深井麗都花園2座、尖沙咀友聯大廈以及牛池灣嘉峰臺第2座上榜，其中深井麗都花園2座被圍封納入受限區域，居民需於今晚內接受強制檢測。 到訪餐廳行蹤方面，上述確診者曾光顧屯門時代廣場「PASTAHOLIC意粉狂熱」、長沙灣喜韻商場「最掂燒味」及長沙灣億利工業中心「米飯主題餐廳」，其中兩人另曾前往曾咀靈灰安置所拜山。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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麗都花園2座婦主要到屯門及荃灣

衞生署晚上公布確診者行蹤，居於深井麗都花園2座、最早發病的55歲家庭主婦(#11604)屬源頭不明個案，她潛伏期曾前往多處，包括荃灣麗都花園地下、屯門時代廣場 、荃灣富榮大廈及屯門市廣場 1 期，她亦曾前往荃灣楊屋道市政大廈。餐廳方面，則曾光顧屯門時代廣場「意粉狂熱」。

最早發病的55歲家庭主婦曾光顧屯門時代廣場「PASTAHOLIC意粉狂熱」。(「意粉狂熱」官網截圖)

▼深井麗都花園2座被納入受限區域▼

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男親友曾光顧「最掂燒味」及「米飯主題餐廳」

至於其確診家人，其中在長沙灣香港中心29樓上班、居於尖沙咀友聯大廈的38歲男子(#11602)，其報住地址包括尖沙咀友聯大廈、深井麗都花園第2座，以及牛池灣嘉峰臺第2座，他曾聯同染疫的家庭主婦(#11604)到訪曾咀靈灰安置所拜山，亦曾光顧喜韻商場「最掂燒味」及億利工業中心「米飯主題餐廳」。

▼4.4市民往曾咀龕場拜山▼

另一名確診親友則是在中環豐盛創建大廈上班的34歲女子(#11603)。她同樣居於尖沙咀友聯大廈，亦曾居於染疫家庭主婦（#11604）的深井麗都花園2座居所，兩人也曾到荃灣富榮大廈。

不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會指，3人曾前往的將軍澳華人永遠墳場及荃新天地的「天 · 悠蔬食」的紀錄， 則不在名單上。

其餘10宗確診，則屬海外輸入個案，當中有確診者曾入住灣仔港島英迪格酒店、北角華美達盛景酒店、以及荃灣香港遠東絲麗酒店。