新冠疫苗｜港府推疫苗氣泡誘打針　接種市民︰錯方向應講疫苗好處

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-13 14:45

政府昨日（12日）公佈將推「疫苗氣泡」，分階段放寬防疫措施，而條件是市民需要接種疫苗及使用安心出行應用程式。記者今日（13日）到位於界限街體育館的疫苗接種中心觀察，大部份市民認為，新措施對考慮接種疫苗的影響不大，甚至有市民批評政府「錯方向」，認為應將重心推廣疫苗好處，而非推出各種條件來令市民接種疫苗；亦有不少市民希望，接種疫苗後，到訪外地可減少受感染風險。

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港府昨日（12日）公佈將分階段放寬放疫措施後，記者今日（13日）到界限街體育館的疫苗接種中心觀察，早上接種疫苗的市民並不多，現場未有出現大排長龍情況，有預約11時半打針的市民，即使提早一小時到場，亦可獲安排即場打針。

記者今日（13日）到界限街體育館的疫苗接種中心觀察，大部分市民認為新措施對會否接種疫苗的影響不大，甚至有市民批評政府錯方向，應將重心放於推廣疫苗好處。（盧翊銘攝）

接種疫苗市民：應將重心放於推廣疫苗好處

對於昨日政府公佈放寬防疫措施及條件，大部份受訪市民都認為，相關「誘因」對接種意願影響不大。丁先生與丁太太，預約在今早到接種中心打針，丁太太批評，政府的防疫政策無效，而且推廣接種疫苗的政策「錯方向」，直指政府「諗咁多野出嚟實行唔到」。

丁太太認為，當局根本不應用放寬到食肆同檯用膳人數限制，作為誘因吸引市民接種疫苗，應該將重心推廣疫苗好處，而非浪費時間於改變防疫政策，來影響市民打針意欲。

丁太太認為不應用食飯放寬為誘因吸引市民接種疫苗，應該將重心去翻推廣疫苗的好處，而非浪費時間於改變防疫政府來影響市民接種意欲。（盧翊銘攝）

接種疫苗為保護歲半兒子 坡籍父望可回國探親

來自新加坡的林氏夫婦同樣認為，新措施難有效增加市民接種疫苗意願。林太太指，接種疫苗目的是想獲保護免受感染，保護自己外，亦可保護一歲半的兒子。她認為，接種疫苗最重要是保護未能接種疫苗的人，「小朋友始終冇得打，要靠大家幫手」，更多人打針，對小朋友的保護就更大。

另外，兩夫婦亦希望在接種疫苗後，可安心帶同兒子回新加坡探親。二人指，自從疫情爆發後，已一段時間未有返回新加坡，對上一次回國便是於去年農曆新年，之後便因疫情封關，未有再見過雙親，所以希望有機會帶小朋友回國，「俾佢哋見吓個仔」。

林太認為接種疫苗除了保護自己外，更重要是保護到小朋友，「小朋友始終冇得打，要靠大家幫手」，更多人打疫苗，對小朋友的保護就更大。（盧翊銘攝）

陳先生︰希望接種疫苗後外遊不用隔離

打算到加拿大探親的陳先生則表示，希望接種疫苗後，可更安心坐飛機外遊。他指，擔心機艙環境會增加染病風險，而加拿大的疫情亦較香港嚴重，到加拿大前先接種疫苗，可以多一份保障，並希望回去後不用隔離14天。

陳先生續指，港府昨公佈防疫新措施，估計對增加疫苗接種率作用不大。因為市民堅持不接種疫苗實難以強迫。他指，因為沒有迫切性，自己如非要到加拿大，亦不會接種疫苗。

另一市民郭先生則指，希望接種疫苗後，可以「翻大陸玩」，惟現時回內地仍需要隔離檢疫14天，希望接種疫苗後，可以不用隔離。他又認為，新措拖可吸引更多市民打針是好事，而疫情要受控，都要靠市民接種率達到六至七成。

外國朋友「想打疫苗都冇得打」 故把握機會接種

同樣預約於今早，到中心接種疫苗的陳先生則指，新措施對他打疫苗的決定沒有影響。他指，當初預約接種，是為保護家中老人家，「阿爸年紀大，都唔敢叫佢打」，始終都擔心副作用危險，所以自己接種疫苗幫助保護他。陳先生又稱，不少外國朋友向他反映，在外國「想打疫苗都冇得打」，而他在香港可接種疫苗，故把握機會接種。

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