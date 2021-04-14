政府宣布延續社交距離措施14日　4.29起以「疫苗氣泡」作調整基礎

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-14 01:04

政府13日凌晨公布延續《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施，指明已完成接種2019冠狀病毒病疫苗的處所員工將無須進行定期檢測。食物及衞生局發言人表示，如疫情持續穩定，由4月29日起，會按行政長官於12日公布的抗疫新路向，以「疫苗氣泡」為基礎，調整社交距離措施，稍後公布具體細節。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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政府聲明指，將維持現行的社交距離措施，並由4月15日生效，為期14天，直至4月28日。

餐飲業務處所須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔／消毒使用過的餐桌及隔板。餐飲業務負責人採取指定防感染措施（包括確保使用者（不包括只購買外賣的人士）在進入處所前利用手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，以及安排涉及處所運作的員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測），可於每天早上五時至晚上九時五十九分提供堂食，處所內的顧客數目在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於四人同坐一桌。

另外，涉及處所運作的員工在完成2019冠狀病毒病疫苗接種後的第14天起，無須進行所需檢測安排。有關員工須保留疫苗接種紀錄作為已接種疫苗的證明。完成疫苗接種後的第14天是由有關人士接種所有建議劑量的疫苗後的次日作第一天起計。其他現時就餐飲業務的規定及限制將在指明期間繼續適用。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

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聲明又指，如疫情持續穩定，由4月29日起，會按早前公布的抗疫新路向調整社交距離措施。特首林鄭月娥早前（12日）公佈將推「疫苗氣泡」，分階段放寬防疫措施，而條件是市民需要接種疫苗及使用安心出行應用程式。