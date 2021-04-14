女咖啡師旺角警署附近縱火　官稱可造成嚴重傷害　判囚4年半

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-14 13:26

女咖啡師前年9月22日在旺角警署附近，將植物及紙皮放進火堆，早前被裁定暴動、縱火共3罪罪成。辯方今日（14日）求情時透露，被告患抑鬱症及焦慮症，或影響她的判斷力。法官判刑時指，她當時行為對在場人士可造成嚴重傷害，而當時也使道路受阻，情節嚴重，最終判她囚4年半。

被告蕭樂婷（27歲，咖啡師）被裁定於前年9月22日，兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損壞財物及參與暴動。

求情稱患抑鬱及焦慮症

辯方求情指，被告患有抑鬱症及焦慮症，或影響她對事物的判斷力，望法庭考慮事件不涉大規模暴力，整體來說屬平靜，集結人士見到警方到場後便散走，被告身上沒有武器及縱火工具，可予以輕判。

當晚多人在警署外集結

法官姚勳智指，片段所見事件不涉及策劃，當晚多人在旺角警署外集結，有人持磚，亦有人用鐳射光進行照射，警方發出多個警告，群眾也不散去。被告將植物及紙皮放進火堆助燃，現場火光熊熊，對在場人士可造成嚴重傷害，而當時也使道路受阻，情節嚴重。

姚官早前裁決指，透過觀看涉案片段、被告被捕後所拍的照片、在庭上觀察被告，比對將植物及紙皮放入火堆的女子與被告的特徵，認為涉縱火女子的金黃馬尾、眼鏡款式、衣著裝束、白色波鞋、背包款式及頸後紋身，與被告在當晚被捕後被拍攝到的完全相符，裁定被告在場出現並參與縱火，毫無疑問亦是參與暴動者。

案件編號：DCCC334/2020