來港易｜內地人回國仍要隔離14天　上水藥妝店批吸引力低無助生意

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-14 18:19

政府有意進一步放寬入境限制，5月中會推出「來港易」計劃，內地人士可不接種疫苗下，也毋須14天強制檢疫來港。上水一帶過去受內地水貨客帶旺，疫情以來生意大減，區內不少藥妝店等店舖已經倒閉，有負責人質疑「來港易」成效，因為人士回內地仍然要隔離14日，吸引力低，盼香港能夠早日清零，兩地重新開關。也有藥妝店已轉型成為集運點，但仍然每月蝕錢數萬元。

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內地封關後，上水人頭湧湧水洩不通的市況不再。疫情前，海禧廣場地下有約10間藥妝店，今日（14日）記者到場視察，當中7間藥妝店已經結業，而巷仔街藥妝店一度林立，但此情也不再，街尾的5間美妝店全部倒閉，另一邊只剩下兩間美妝店仍有營業。

鄰邊的新功街亦同樣吉鋪處處，有不願上鏡的店主稱「疫情後好多都捱唔住啦，得我哋同隔離。」

文小姐質疑「來港易」後回內地要隔離不具吸引力。（歐嘉樂攝）

藥妝店負責人文小姐有留意相關政策，但覺得對生意無大幫助，「始終返內地要隔離14日，會唔會有人為買嘢而落嚟呢？」她收到不少朋友或客戶對隔離有憂慮，未來或會繼續選擇郵寄服務，「都係靠網上訂貨，我哋再寄俾佢。」

文小姐透露，疫情以來生意下跌八成，而依靠本地客人維持僅餘的生意，「你睇出面個啲都做唔住。」她不批評政府政策，但相信「來港易」是個開始，「希望香港清零後，兩地快啲開返關。」

陳先生的藥妝店轉型成集運點，但仍月蝕5萬元。（歐嘉樂攝）

另一間藥妝店的負責人陳先生，也指生意較疫情下跌八成，月蝕至少5萬，「好老實我哋鄰近深圳，主要客人都係來自深圳，疫情嚟唔到。」他表示，由於業主有減租 ，「睇下一齊捱唔捱得過」 ，至於鄰近店舖有的業主不減租便直接退租結業。

上水居民梁小姐坦言，不擔心上貨客重現，「人多有人多嘅好，即係香港經濟暢旺。」 何先生及太太則相信，內地人即使以「來港易」來港，回去仍要隔離，「我諗都未咁快有人嚟，等疫情好啲7月中才會多人」，他們又指多人對生活確會構成不便，「（無人）咁啲舖都好慘。」

何先生何太料最快7月才會見到水貨客。（歐嘉樂攝）

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