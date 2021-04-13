來港易｜專家料短期內難「雙向豁免」　旅業界嘆只能吸商務客

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-13 15:07

政府周一（12日）公布，計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地人士，可透過「來港易」，毋須14日強制檢疫或接種疫苗的情況下來港。有專家預料，本地疫情在短時間內難「清零」，故即使5月中推行「來港易」計劃，仍難達致「雙向豁免」，即內地人返回大陸時仍要檢疫隔離。 有旅遊業界人士認為，計劃只吸引商務客、辦理醫急事務人士，「作為旅客點會特登嚟香港，再返去隔離14日？」

政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。（資料圖片/ 鄭子峰攝）

呼吸系統專科醫生梁子超認為，「來港易」計劃5月中開始推行，由於不是恢復自由「通關」，預料來港人流不會太多。距離計劃推出仍有一個月，對於屆時可否達致「雙向豁免」，即兩地往來人士都毋須檢疫隔離，他強調要視乎本港疫情發展，但香港近日仍有零星爆發情況，相信短時間內難「清零」，故5月中難達致「雙向豁免」。

梁子超預計，來港易計劃推行初期難達致雙向豁免。（資料圖片）

梁子超預計，兩地會先評估推行實況，「如有沒有人由香港返回內地時感染？」，再進一步評估放寬空間。他認為推行計劃時須謹慎處理機場分流問題，避免與海外高危地區旅客造成交叉感染，強調變種病毒不能忽視，而且風險越來越高。他又建議，政府在分配配額方面，宜集中於與港有經濟活動往來的城市，因為內地交通變化大，部分邊境省份風險較高。

旅遊界立法會議員姚思榮認為單方面豁免檢疫只吸引商務、辦急事人士。（資料圖片）

姚思榮：只吸引商務客

旅遊界立法會議員姚思榮則指，由於目前只是單方面豁免檢疫，故只吸引商務、「辦急事人士」，「作為個客點會特登嚟香港，再返去隔離14日。」故由旅遊業角度，沒有太大幫助，但他認為計劃「好過唔做」，「可以提供返感染數據。」

姚柏良形容目前最「棘手」的問題，是旅客回內地客仍需隔離14日。（資料圖片／盧翊銘攝）

業界：單向豁免檢疫 「吸引力大打折扣」

中旅社副董事長，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良預料，來港易計劃冀吸引內地客來港，振興經濟，惟形容目前最「棘手」的問題，是旅客回內地仍需隔離14日，故計劃「吸引力大打折扣。」姚柏良又說，即使有內地客訪港，亦是以自由行形式為主，故旅行社難以受惠，但認為計劃是「向前行一步」，期望兩地政府再商討，再達致雙向豁免。

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