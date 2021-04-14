來港易｜元朗商舖看淡：香港未清零　內地客有海南島未必會湧來

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-14 13:49

本港疫情稍緩和，特首林鄭月娥早前宣布，計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。01記者今日走訪元朗商區，有藥房、珠寶店老闆對「來港易」看淡，認為短期內仍不會有大量遊客到訪，指「香港都未清零，啲客唔敢落來。」 街坊則對「來港易」比較反感，擔心街道在公眾假期變得擁擠，拖篋水貨客通街走，「唔好咁快來住啦。」

元朗大馬路在疫情前十分暢旺，不少內地遊客會來購物消費。不過記者所見，大馬路多數仍經營的店舖多為連鎖店，今日（14日）較為清冷。

藥房老闆翁先生指出，疫情以來「傷得好重」，少了八成生意，現在多靠街坊、熟客維持經營。他對「來港易」看淡，認為內地客不會一下子湧回來，尤其內地客在疫情中找到了海南島作為替代，香港在免稅商品上或失去競爭力，「如果話仲有咩可以吸引到佢哋，應該就是香港商品的信譽。」

藥房老闆翁先生對「來港易」看淡，認為內地客不會一下子湧回來，尤其內地客在疫情中找到了海南島作為替代，香港在免稅商品上或失去競爭力。（袁澍攝）

他指出，疫情讓不少人反醒，不能總是像「食快餐」一樣依賴單一客源，指政府在其中亦不能缺席，「諗吓啲外國客，佢哋可能從來無來過香港，但有啲都好有消費力。」

吳先生指自己的店生意在疫情跌了五成以上，不過對「來港易」沒有過高的期待，他說「香港都未清零，啲客唔夠膽來啦。」（袁澍攝）

經營珠寶首飾生意的吳先生指自己店舖生意在疫情跌了五成以上，不過對「來港易」沒有過高的期待，他說「香港都未清零，啲客唔夠膽來啦。」

蘇小姐自幼住在元朗區，指未有疫情時一到周末「通街都係遊客，好多都拖住篋」，認為對於街坊來說十分不便，「希望佢哋唔好咁快返來啦。」

江小姐表示，「遊客無問題嘅，水貨客比較麻煩，佢哋平日都會落來，周圍啲食肆價錢都會貴啲。」（袁澍攝）

江小姐亦住在元朗，惟不在市區，她認為若是回港易僅僅是帶回一些遊客並無大礙，但擔憂水貨客會成為最早一批來到的人，「遊客無問題嘅，水貨客比較麻煩，佢哋平日都會落來，周圍啲食肆價錢都會貴啲。」

她認為政府鼓勵市民接種疫苗，而「來港易」則無相應要求，屬於不合理，「應該要求佢哋都打針，之後再過來。」她說，若疫情未穩定，而遊客已經到來，會儘量少些帶兒子出街。

對於「來港易」安排，特首林鄭月娥昨日表示，與目前「回港易」安排相若，沒有接種疫苗要求，只需抵港前持有核酸檢測陰性報告，認為有關安排具科學基礎。不過，雖然「來港易」和「回港易」都免除14日檢疫，但未講明遊客或者港人北上是否同樣可獲得豁免檢疫。

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