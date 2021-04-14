強制檢測大廈｜愛暉樓再上榜　寶雅幼兒學校爆上呼吸道感染須強檢

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-14 22:25

屯門友愛邨愛暉樓第3座出現多宗確診個案，今日（14日）亦新增一名70歲老翁確診，他上周四已經離世，死後才確診。愛暉樓第3座住戶已經三度撤離，政府表示，該廈住客要再做檢測，明日會在愛暉樓重開流動採樣站，而大埔寶雅幼兒學校爆發上呼吸道，該校都要強制檢測。

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今日確診個案中，只有一宗本地個案，患者為有源頭的確診者，病人為70歲退休男子（編號：11611），居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，3月31日發病，4月8日在家中離世，4月12日於富山公眾殮房抽取樣本化驗新冠病毒後，證實確診。

政府今晚表示，愛暉樓第3座4月7日被納入強制檢測公告，由於該廈短時間內出現多宗確診，及病毒潛伏期有機會較長，因此3月25日至4月14日曾在第3座逗留超過兩小時的人士，須在4月16日或之前再檢測。政府明日會在屯門友愛邨愛暉樓重開流動採樣站，服務對象為愛暉樓的居民及工作人員。

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另外，大埔寶雅苑興和閣地下117至124室中國基督教播道會寶雅幼兒學校爆發上呼吸道感染，衞生署指，由於病徵跟新冠病毒相似，謹慎起見該校亦被納入強制檢測公告，任何人在4月1日至14日在該校逗留超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於4月16日或之前檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須在4月18日或之前交回收集瓶，若他們4月12日至14日期間已做檢測，則毋須再檢測。

4月17日（星期六）起，位於沙田公園的流動採樣站會改設於沙田大會堂廣場（近新城市廣場），並開放予餐飲業務員工及第599F章的指定表列處所員工，以及須接受強制檢測的當區居民及工作人員檢測。