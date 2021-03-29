國安教育日活動詳情曝光　設國安主題講座　開放五大紀律部隊學院

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-29 13:17

「全民國家安全教育日」將於下月15日舉行，今年首次由維護國家安全委員會主辦。據了解，當日「頭炮」活動為開幕典禮暨國家安全主題講座，公眾可透過網上直播觀看。 本港五大紀律部隊，懲教署、海關、消防處、警務處及入境處亦會舉辦學院開放日，當中警隊飛虎隊、反恐特勤隊會進行反恐演練示範。而據《香港01》早前報道，各紀律部隊將首次公開表演「中式步操」（又稱「鵝步」）。

「全民國家安全教育日」將於下月15日舉行，今年首次由維護國家安全委員會主辦。

「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座將於4月15日上午9時半至下午1時舉行，屆時會有不同主講嘉賓及主題講座講者講解「國家安全」，但暫時未知演講者名單，市民可以在網上登記觀看典禮。

據知會表演中式正步

本港五大紀律部隊，懲教署、海關、消防處、警務處及入境處的訓練學校將舉辦開放日，當中警隊特別任務連、反恐特勤隊及衝鋒隊會在步操後作反恐演練示範。據《香港01》了解，各大紀律部隊將首次公開表演「中式步操」（又稱「鵝步」），學院開放日即將開放登記。

愛丁堡廣場設公眾教育展覽

國安委亦會在中環愛丁堡廣場3號展城館舉辦「公眾教育展覽」，為期半個月，宣傳總體國家安全觀對國家安全理論和實踐，及《香港國安法》對維護國家安全和貫徹「一國兩制」的重要性。

至於皇后像廣場、香港文化中心露天廣場及沙田大會堂廣場就會舉行「全民國安・家安・同心匯 – 全民同心大拼圖活動」，供市民現場自拍打印成貼紙製作拼圖。

由幼稚園起灌輸國安概念

「教育日」亦針對本港學生舉行一連串活動，當中「校園國安．家安．同心匯」旨在從幼稚園開始，灌輸維護國家安全的工作及保障美好家園的願景，強調「青少年更應自幼灌輸有關知識」。全港亦會舉行多媒體創作比賽，推廣國家安全概念。