警去年發9,000張限聚及口罩令告票　日本及湖北省包機涉2080萬元

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-14 22:42

本港新冠肺炎疫情持續，根據保安局提交立法會財委會文件，警隊去年就執行「限聚令」及「口罩令」發出超過9,000張告票，及超過4,200次口頭警告。 疫情下不少港人滯留海外，保安局指政府去年共安排或協調了51班包機或商業航班，累計接載共7,547名港人回港，其中涉及日本和中國湖北省包機涉及2,080萬元。

警隊去年共巡查約70 000次，行動中拘捕或以法庭傳票票控約350人，並發出超過9 000張定額罰款通知書，和超過4 ,200次口頭警告。（資料圖片）

保安局指出，為配合《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）、《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），警隊去年共巡查約70 000次，行動中拘捕或以法庭傳票票控約350人，並發出超過9 000張定額罰款通知書，和超過4 ,200次口頭警告。

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51班包機或商業航班 共接7,547港人回港

去年不少港人滯留海外，入境處去年接獲17,110宗港人求助，至去年12月31日，港府共安排或協調了51班包機或商業航班，累計接載共7,547名港人回港，

而日本鑽石公主號事件中，政府於去年2月19日至23日安排3班專機，從日本接回共193名鑽石公主號香港乘客返港，有關行動由保安局、入境處、衞生署和醫管局以現有資源支付，主要包括安排專機以及行動人員的出行開支，總數約626萬元。

行動由保安局副局長和入境處處長帶領，共有75名來自保安局、入境處、衞生署和醫管局的人員參與。此外，入境處及衞生署分批增派合共38名人員到日本支援當時仍然留在當地就醫或接受檢疫的香港居民及其家人。

安排或協調40班包機或商業航班

至於中國湖北省，政府於去年3月4日及5日和3月25日及26日安排兩批共8班專機，接回共1,027名在湖北省的香港居民返港。安排兩批來回香港和武漢專機和相關費用約1,454萬，由政制及內地事務局以現有資源支付。

行動中共有66名來自政制局、入境處、衞生署、政府新聞處和醫管局的人員直接隨機參與，並有多個政策局和部門派員為行動提供在地和後勤支援，包括駐武漢經濟貿易辦事處人員在武漢當地與湖北省政府聯繫，並策劃和處理所有在地事宜。

另外，政府於去年4月至12月期間共安排或協調了40班包機或商業航班，於秘魯、摩洛哥、巴基斯坦、印度等接載了6,327名港人回港，航班由乘客支付相關費用，政府沒有派員前往當地，因此不涉任何政府開支。