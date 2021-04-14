新冠疫苗｜累計63萬市民打第一針　44歲女接種後呼吸急促留院

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-14 23:18

新冠疫苗接種計劃展開至今已48日，港府公布累計約63萬人接種第一劑疫苗，包括近36萬人接種科興疫苗，約27萬人接種復必泰疫苗。 截至今日凌晨，有10人注射疫苗後不適，8人為注射復必泰第一針疫苗，當中一名44歲女子，於聖保祿醫院接種疫苗後呼吸急促，留醫律敦治醫院；另一名35歲男子，於元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰第一劑疫苗後，昏厥及流汗。 然而，根據近7日的平均疫苗注射數字來看，接種第二劑復必泰疫苗人數大減，由平均超過1.6萬人，減至3000多人，或意味早前因暫停接種復必泰疫苗而延後打第二針的人已「清龍」。

於灣仔伊利沙伯體育館現正會為市民接種復必泰疫苗。（梁煥敏攝）

港府公布，截至今日下午8時的過去24小時，約有32,100人接種了疫苗，當中約有3900名市民接種第一劑科興疫苗、約有11800名市民接種第二劑科興疫苗；約有13,000名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有3400名。然而，根據近7日的平均疫苗注射數字來看，接種第二劑復必泰疫苗人數大減，由平均超過1.6萬人，減至3000多人，或意味早前因暫停接種復必泰疫苗而延後打第二針的人已「清龍」。

八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%，而21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

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35歲男打針後昏厥及流汗

政府公布，截至今日零時零分，過去24小時共有10宗送院個案，其中9人已經出院，一人留院觀察，當中8人為注射第一劑復必泰疫苗，一名44歲女子，於聖保祿醫院接受疫苗後呼吸急促，留醫律敦治醫院。一名51歲女子，在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現疫苗敏感情況，一名35歲男子於元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰第一劑疫苗後昏厥及流汗。

此外，一名46歲女子，在官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現虛弱、不適及噁心，到伊利沙伯醫院接受治療，而一名76歲男子，在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後感到心悸及頭痛，留醫威爾斯親王醫院。

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