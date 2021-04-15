消委會｜平安鐘服務陷阱多　有職員騙長者可申請資助免收服務費

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-15 12:18

本港人口逐漸老化，近年為長者提供緊急召援系統服務，即俗稱平安鐘的供應商有所增加，服務亦日趨多元化。消委會指，去年共接獲近10宗平安鐘相關的投訴，主要涉及服務與消費者的期望存在落差。例如職員以可申請資助作為招徠，並無清楚說明ｚ申請津貼的資格，令消費者誤以為可「免費」享用服務。 亦有消費者購買新手機後，發現未能兼容舊版平安鐘程式，需另行簽約加錢轉用升級版，引起不便。消委會建議，長者在申請相關服務時，可考慮由家人陪同，在了解條款細則後簽署合約，以保障權益。

近年為長者提供緊急召援系統服務，即俗稱平安鐘的供應商有所增加，服務亦日趨多元化。（資料圖片）

個案一：申請月費210元服務後 發現不符社署資助資格

消委會表示，曾接觸消費者的投訴指，有公司職員以電話推介平安鐘服務，在獲悉投訴人領有傷殘津貼後，隨即向投訴人介紹平安手機支援服務，月費為210元，並指其公司會贊助100元。投訴人同時可向社會福利署申請資助餘款，即變相免收服務費。

投訴人答應申請，按公司要求提供銀行存摺以便申請資助，及後發現該公司分別收取3個月合共630元。向社會福利署查詢後，獲回覆指投訴人是傷殘津貼受惠人，並非綜援受助人，同時投訴人的年齡暫未符合65歲的申請要求，因此並不符合申請資格。

投訴人質疑該公司職員沒有清楚解說申請資格，亦沒有積極處理退款要求，於是向消委會求助。該公司初時只答允終止服務合約及免除違約費用，經調停後才同意退回全部款項，並安排上門收回平安手機設備。

消委會指，去年共接獲近10宗平安鐘相關的投訴，主要涉及服務與消費者的期望存在落差。（資料圖片）

個案二：換新手機需加10元轉升級版程式

消委會續指，有個案的投訴人是長期病患者，因家人長期不在港，多年來一直有安裝平安鐘。投訴人與某公司簽訂平安鐘服務組合優惠，月費198元，合約為期兩年，包括提供室內平安鐘、專用手機應用程式的服務。

不過，使用約半年後，投訴人購買了新型號智能電話，未能與專用應用程式相容。該公司建議投訴人重新簽約，轉用升級版程式，月費為208元。由於合約尚未屆滿，投訴人不同意另簽新約，但職員卻表示只可沿用原手機上的舊版程式。投訴人認為，可沿用原來手機上的舊版程式。投訴人指，事前並不知道新手機無法使用原有程式，擔心外出時缺少保障。

後來該公司回覆指，雖然平安鐘流動程式現已升級，但部分手機仍可如常使用舊版程式，最終願意就個案酌情處理，同意讓投訴人以原收費198元轉換升級版程式，直至合約期完結。

消委會建議，長者可考慮由親友或可信賴人士陪同，代為了解條款內容後，才考慮簽署合約。（資料圖片）

消委會提醒市民，須了解平安鐘服務供應商，指除了自負盈虧的非牟利慈善團體，亦有私營商業機構。因此應就服務範圍、收費、服務質素及信譽多作比較，並注意以下事項：