撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

不論健身、跑步，還是郊遊行山，做運動難免汗流浹背，因此不少愛運動人士都會揀選透氣功能佳的運動衣物。消委會測試市面上15款男士運動上衣，比較運動上衣的透水氣度、排汗快乾、抗菌消臭表現、耐用程度及纖維成分，價格由最平$80至最貴$450。結果發現總評分最高的一款運動上衣，透水氣度及排汗快乾表現最優異，成為唯一一款獲滿分的樣本。

（《Run On》截圖）

疫情期間，不少港人趁週末去行山露營，運動時難免汗流浹背，因此穿著透氣、排汗快乾功能優異的運動衫非常重要。消委會的【525期《選擇》月刊 - 多款男女裝運動衣測試表現欠佳 除臭透氣效果差】測試市面上15款男士運動上衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、異味控制表現（抗菌、消臭表現）、耐用程度及纖維成分，以5分為滿分。

其中一款有名氣的運動品牌上衣各項表現最出色，是以上15個樣本中唯一獲5分的運動上衣。有個日本牌子運動衫性價比超高！

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疫情期間不少人去行山遠足，不想曬黑或曬出「兩截色」，有不少山友都會帶上防曬手袖。市面上有不少防曬手袖聲稱排汗快乾兼透氣，但事實是否如此？消委會的【502期《選擇》月刊 - 防曬手袖價格與舒適度懸殊 聲稱涼感手袖效果與一般手袖相若】測試市面20款防曬手套，比較樣本的紫外線防護效能、涼感及舒適程度、耐用程度、纖維成分吻合度等，發現過半數樣本的排汗快乾功能欠佳。

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夏天露營最怕遭蚊蟲襲擊，手腳被咬得紅腫痕癢，隔住個mon都覺得好痕！早前有網民在facebook群組「淘寶開心share」分享，淘寶有商家售賣罩頭蚊帳，商家更標榜迷你蚊帳是網紅同款，不論家用還是露營都用得。圖中可見該蚊帳外形像一個長方體，底部設有一個拱形的空位，用家將頭部放進蚊帳內，售價由20至40元人民幣不等，有粉紅色及白色兩款。👇👇👇點下圖即睇這款騎呢罩頭蚊帳外形👇👇👇

台灣山系專家法蘭克黃也有兩個提供天然及物理防蚊方法，包括穿衣的顏色及一個簡單的好習慣，即可有效防蚊。同時想廢物利用的話，其實咖啡渣也可用來DIY驅蚊神器，方便又環保。

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【同場加映】5間特色戶外用品店

露營前買齊充足的戶外裝備，不過大型戶外用品店販賣的裝備太相似。想走日系戶外風可以去哪裡買到裝備？不妨逛逛主打日本戶外品牌的Wildholics、提供日韓機能品牌的山系戶外服飾店WANDERS。如果喜歡歐美品牌如芬蘭、瑞典出產的用具，其中一間網店就幫到你喇。

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