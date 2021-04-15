消委會｜吸濕器　3款竹炭或活性炭吸濕量近乎零　白元評分最高

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-15 10:01

本港天氣潮濕，踏入回南天，不少人會將吸濕劑放入衣櫃，以防衣物發霉。消費者委員會測試20款家用吸濕劑，發現樣本表現參差，更有3款可重用的竹炭或活性炭樣本的每日平均吸濕量近乎零，包括「日本城竹炭除味吸濕包」、「小久保天然竹炭包（長裝）」及「Daiso炭脫臭除濕劑」。 另一方面，「白元強力吸濕器500ml」總評分最高，獲評5分；「Topvalu」、「3M」、「Goodmarks」等牌子亦獲得較高評分，即樣本在吸濕效能、包裝密封、防滲漏、防壓、防回滲、標籤資料方面，平均表現較好。 消委會亦提醒，吸濕劑吸附空氣的水分後，會「潮解」成具刺激性的溶液，接觸皮膚後或導致敏感反應，消費者不要忽略吸濕劑的防滲漏及防壓能力。測試顯示，「克潮靈」及「小久保」吸濕盒有滲漏情況。

消委會在市面上選取20款家用吸濕劑樣本，主要成分為氯化鈣，當中一半為盒裝型號、3款小型吸濕包、2款為大型掛裝、5 款屬硅膠防潮珠或竹炭或活性炭；並參考「日本工業標準JIS S3106」中有關吸濕劑的吸濕效能及質量的方法進行測試。

「白元強力吸濕器500ml」總評分最高

整體而言，「白元強力吸濕器500ml」總評分最高，獲評5分；「Topvalu」、「3M」、「Goodmarks」等牌子亦獲得較高評分，即樣本在吸濕效能、包裝密封、防滲漏、防壓、防回滲、標籤資料方面，平均表現較好。

吸濕效能方面，消委會以80天為時限作測試，評分較高的有「克潮靈」、「小久保」、「Goodmarks」三個牌子的吸濕劑。結果亦發現，10款盒裝樣本累積吸濕量相差約 87%，由227.4毫升至424.9毫升；其中，「吸濕大笨象吸濕器」聲稱吸濕容量有750 毫升，但累積吸濕量少於230毫升，為盒裝樣本中吸濕量較低之一。

3款竹炭或活性炭樣本日均吸濕量近乎零

消委會續指，3款竹炭或活性炭樣本58天累積吸濕量只得0.33毫升至1.44毫升，吸濕效能「極為遜色」。三款樣本為，「日本城竹炭除味吸濕包」、「小久保天然竹炭包（長裝）」及「Daiso炭脫臭除濕劑」。另外，「日本城」及「實惠」2款大型掛裝袋樣本的聲稱吸濕容量雖然較盒裝樣本高，惟其吸濕量分別只有152.9毫升及155.4毫升，反映標示吸濕容量高的產品，未必等同吸濕速度快。

2款盒裝吸濕盒有滲漏情況

值得留意的是，吸濕劑吸收空氣中水分後，會「潮解」成具刺激性的溶液，產品防滲漏、防壓及防回滲程度越高越好。消委會發現，有2款盒裝樣本於倒置24小時後發現有滲漏，包括「克潮靈」及「小久保」吸濕盒，反映樣本的透氣膜及盒蓋邊緣造工有待改善；「實惠」的大型掛裝樣本被擠壓後，袋身出現破損，並有溶液漏出。

消委會提醒，當吸濕包達到更換指示時，便應隨即更換，以防回滲水氣導致物品返回潮濕狀態。