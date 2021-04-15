撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-15 11:20

夏季將至，不少家庭即將更換冷氣機迎接炎炎夏日，變頻分體式更冷氣機，為市民近年熱門之選。消費者委員會今日（15日）公布最新的調查報告，內容指測試了14 款俗稱「匹半」的變頻式分體冷氣機，發現日立其中一款冷氣機，聲稱的製冷量比實際低近18%。而製冷量比聲稱高的三菱冷氣機，卻是為款冷氣機中抽濕效果最弱。消委會亦發現保用期內，以市區清洗室內機連室外機的服務為例，費用可由1,000至3,000元不等，郊區收費更高達4,250元。

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消委會是次測試的14款變頻式分體冷氣機，聲稱製冷量為3.2千瓦至3.6千瓦，全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，售價由5,980至11,980元不等。當中4 款已包含基本安裝費，其餘則需額外收費1,750或11,980不等，或視乎個別店舖而定。

日立一款冷氣機未能符合標準 消委會已交機電署跟進

不過對消費者而言，冷氣機的製冷能力至為重要。消委會測試發現，聲稱中國製的日立（RAS-DX13DK/RAC-DX13HDK）的製冷量最低，僅得2.64千瓦，比其聲稱的3.2千瓦低17.6%，未能符合「強制性能源效益標籤計劃」的要求。消委會指，測試結果已交機電工程署跟進。

除了日立該款冷氣機外，亦有4款樣本量得的製冷量低於產品聲稱0.5%至2.5%，包括聲稱泰國的大金FTXM36SV1N/RXM36SV1N（-0.5%）、馬來西亞製的樂信牌RS-RE12UK（-1.7%）、中國製美的MS-12HRF8A（-2.5%）、中國製的約克YDEK12/YDDK12（-0.5%）。消委會指，以上冷氣機儘管差異仍符合國際標準，但仍有改善空間。

委會發現，各款冷氣機在標準環境下，最高風速檔的抽濕效果參差。（資料圖片）

三菱重工送風量最高 僅5%製冷量可抽濕

而冷氣機的製冷功能外，亦帶有抽濕功能。消委會發現，各樣本在標準環境下，最高風速檔的抽濕效果參差，如聲稱中國製的開利42/38QCEP12VE/38QCEP12VE，有27%的製冷量產生了抽濕作用。

相反，雖然三菱重工SRK35ZSH-S/SRC35ZSXH-S的冷氣機的送風量最高，即製冷能源效益最高，卻只得約5%的製冷量產生抽濕作用，為多款冷氣機中抽濕效果最弱。

此外，能源效益直接影響電費開支，根據消委會的估計，若以每度電1.2元計算，假設全年使用冷氣180天，每天開啟12小時，各樣本每年所需電費由657至1,023元不等，相差366元。即能源效益最低及最高的冷氣機，每年相差56%電費。

消委會測試14款變頻式分體冷氣機，發現有冷氣機未能符合「強制性能源效益標籤計劃」的要求。（消委會提供）

其中所需電費最低為是657元，為效益最高的三菱冷氣機，而效益最低的日立冷氣機表現最差，所需電費需1,023元。

不過以價錢而言，送風量最高及最省電的三菱重工冷氣機，為14款中最貴，價錢為11,980元；而送風量最低及所需電費最高的日立冷氣機，價錢卻較為便宜，為8,330元。而多款冷氣機中，最便宜的是三星AR12TXHAAWKN/AR12TXHAAWKX，僅售5,980元。

消委會亦表示，風速對抽濕有極大影響，若消費者希望取得較強的抽濕效果，可選用較低的風速檔。（資料圖片／高仲明攝）

愉景灣清洗服務最高收4,250元

消委會亦提醒市民，須留意保用期以及每年保養費。僅得3款冷氣機的保用期長達2年。而冷氣機內壓縮機的保用期，半數提供5年的保用，餘下7款只提供1或3年保用。但在保用期過後，每年續保的費用為620至1,500元。

在保用期內，全部代理商均為市區用戶提供免費上門檢查服務，但偏遠地區須另行付費。不過，在保用期過後，市區的上門檢查費由370至950元不等，以約克冷氣機為最高。即使在保養期內，部分服務的收費同樣懸殊，以市區清洗室內機連室外機的服務為例，費用可由1,000至3,000元不等，其中以開利及東芝最高，東涌為3,000元，而郊區的愉景灣收費更高達4,250元。

消委會亦表示，風速對抽濕有極大影響，若消費者希望取得較強的抽濕效果，可選用較低的風速檔。不過，低風速會令製冷性能無法完全發揮，能源效益較低，故不建議經常使用低風速檔。