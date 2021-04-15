荃灣10.1衝突｜4男女穿著如制服　留守現場非偶然　裁暴動等罪成

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-15 15:21

前年國慶日有網民發起「十一國殤 六區開花」遊行，多區發生警民衝突，一名中五生在荃灣被警員實彈槍傷，該中學生中槍前不久，有3男1女在同區不遠處被捕，被控暴動和縱火。該4人的案件，今(16日)在區域法院裁決，法官練錦鴻裁決時表示，被告在現場被捕，部份被告衣着和示威者一樣，儼如制服，他們在現場出現絕非偶然，且留在衝突的「風眼」位，認為是想助長示威者氣燄。有被告被捕時更高叫「光復香港」口號，顯得其理直氣壯，最後裁定全部被告均被裁定暴動罪成，其中一人被控的縱⽕罪亦罪成。案件押後至5月5日判刑，以待索取背景報告，期間被告須還柙。

同案一名被告已潛逃

案件原本5名被告為陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（19歲，學生）、李振文（25歲，程式員）、馮清華（21歲，學生）及郭小琴（22歲，學生）。他們被控於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶連同其他身份不詳的人參與暴動，首被告另被加控縱火，馮較早缺席聆訊，法庭已發拘捕令，餘下4人受審。法官指馮已棄保潛逃。

2019年10月1日荃灣區的示威情況，並有示威者中槍。(詳看下圖)

+ 21 + 21 + 21

現場被燃點起一條火線

控方指，4名被告於荃灣海壩街和大河街交界參與暴動，有約200名示威者在海壩街聚集，他們並以水馬路牌等堵路，築起「傘陣」後，有人向警方投擲磚頭、汽油彈。警方亦有施放催淚彈，及使用橡膠子彈還擊。期間有示威者將可燃液體淋在行人路上，燃點成一條火線，首被告將一幅橫額投入火堆。4名被告均在案發現場被拘捕。

官形容當日是小型抗戰

法官練錦鴻裁決時表示，當時警方和示威者對峙，來回拉鋸至少20分鐘，形容為「小型抗戰」，抽出部份情節無助理解，須全面審視事件。他指本案不是個別事件，而是在共同意志下擾亂公眾秩序，破壞社會安寧。

呈堂的錄影片段顯示一名手持藍色縮骨傘的將一幅橫額放入火堆，雖然不能辨認其身份，但練官仔細檢視後認為該人和首被告陳珩為同一人，陳的衣着獨一無二，而其雨傘和片中的另一藍色雨傘不同。他指，陳逃到荃興徑被警方拘捕時間和片段吻合。練官裁定陳暴動和縱火罪成。

眾被告在場非偶然

至於其餘3名裁定暴動罪成的被告，練官指他們黑色衣着和示威者一樣，儼如制服。雖然無證據顯示他們有犯罪作為和意圖，但警方和示威者對峙時間長達20分鐘，他們被告不可能是偶然到場，也沒有合法原因身處該地，應盡快離開。練官認為他們留在發生衝突的「風眼」是助長示威者氣燄，協助並參加暴動。

被捕後高叫口號理直氣壯

練官指，曾在示威者前方的第二被告陳金國，被捕後向傳媒高叫「光復香港」兩次，為當時流行口號。他說出自己名字和一組號碼，顯得他理直氣壯和不信任警方。練官認為，警方警告了現場集結是違法，他不可能只是純粹好奇，他身處現場是選擇留在示威者一方抗爭。

案件編號：DCCC 868/2019