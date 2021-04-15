派文宣男生遭割項刺腹案　廣西男認傷人　自稱愛國者來港變異類

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-15 15:31

19歲男前年在大埔「連儂隧道」附近派文宣時，一名廣西漢突然持生果刀𠝹向他頸部，青年掩著流血傷口逃走，但廣西漢仍窮追不捨，趁青年倒地後再刺他腹部，傷口深至小腸外露及穿孔。廣西漢今日（15日）承認有意圖傷人罪，辯方求情指被告來港為了解社會運動，但他視自己為一個愛國者，不能理解為何有人支持分裂領土完整，在一時衝動下犯案，又解釋他來港後覺得自己是異類、不安全，猶如被狼群包圍，才會在抵港首天買刀。案件將於下月14日判刑。

被告柳國升（24歲，從事餐飲業），原被控企圖謀殺罪，現被改控有意圖傷人罪，控罪指他於2019年10月19日，在大埔墟港鐵站附近非法及惡意傷害男子X。

為了解當時的社會運動來港

辯方求情指，被告來港本打算了解當時發生的社會運動，但見到示威情況後，感到不安全，才會買刀，因一時衝動而犯案。法官陳慶偉質疑，內地當時很安全，若他感到不安全，為何要來香港？

辯方解釋，他到港後才發現周遭的人與其價值觀大相逕庭，感覺自己是異類，猶如被狼群包圍，感到不安全。辯方強調被告並非一開始便計劃到港犯案，事件不涉預謀。

襲擊事件發生於2019年10月19日下午。

現明白其行為無法令國家受利

辯方又指，被告視自己為一個愛國者，不能理解為何有人支持分裂領土完整，他現在回頭看，其行為無法令國家受利。辯方亦稱，當時香港出現「私了」的情況，其他港人對事件感到震怒，他在害怕之下，才一度在的士上問司機可否載他到羅湖，認為返回內地會較安全，不過被告最終也向警方自首，坦白一切。被告亦對事主、法庭及香港社會表歉意。

事主受嚴重心理困擾

陳官亦要求控方再提交案例協助判刑，又指事主事後受嚴重心理困擾，更有自殺念頭及嘗試自殺，直言身體上的傷勢較易痊癒，但心理上所受的傷或會影響他一生。

派文宣時遭數度割頸

案情指，19歲男事主X當日在大埔墟站附近與其他人派文宣，但手持生果刀的被告卻突然衝向他，並嘗試𠝹其頸部，X反抗並轉身，但被告抓著X背包，期間X感覺頸部被割2至3次，他感到極為疼痛及自己在流血，於是推開被告逃走。

X倒地被告再刺其腹

X沿路求助，並按著自己的傷口，但被告仍對他窮追不捨，X跌地後，被告再刀插他腹部兩下。多人目擊X遇襲，並見到被告施襲後，站在對面路大叫：「香港屬於中國，你地搞亂香港！」

問司機應否帶刀去警署

被告乘搭的士離開現場，並向的士司機稱：「我殺咗人，車我去警署。」司機感到害怕但照做，期間被告曾問司機：「可唔可以去羅湖?」但司機表示羅湖是管制區，無法載他前往，被告又說：「返到羅湖我就安全。」被告在途中又問司機應否帶同生果刀到警署，司機回答：「應該要帶。」被告抵達警署時，仍手持涉案生果刀，被捕時衣服染血。

聲稱不能忍受有人破壞香港

被告在警誡下稱，他不能忍受有人破壞香港，於是用刀𠝹事主。他承認自己到港當日，即買了一把生果刀，用報紙包裹後攜帶在身。事發當日，他稱看到有人派單張及貼政治海報，於是上前撕去海報等，但遭人責罵，後來雙方爭執時，他被推及曾與對方打架。及後，他到公廁拆開生果刀，並返現場襲擊X。

X小腸被刺穿兼外露留永久疤痕

X送院後，被發現頸部出現裂傷，下腹被刺穿，小腸外露兼穿孔，腹腔更出現積血，需要送往深切治療部。雖然X腹部的傷口已癒合，但或出現永久性疤痕，也會增加X患腹疝氣及腸阻塞的風險，而X事後亦經常發惡夢、回想事件。

案件編號：HCCC26/2020