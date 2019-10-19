【大埔血案】撕紙、淋糞　風波中連儂隧道　多次異見爭執衝突　

大埔墟連接港鐵站的一條行人隧道，貼滿了示威文宣、標語和寫上市民的心聲便利貼，這裡是「連儂隧道」，是連儂牆的進階版。這條彩色的隧道裡，總是熙來攘往，有人在貼文宣，有人純粹路過，也有途人停下來看牆上的作品。這裡看起來很和諧平靜，卻飽歷風波。 這條連儂隧道在七月初築成，出現過多次衝突：百警夜襲撕紙、口罩男貼日本旭日旗和不同國家的國旗、數百人前來大清潔和擺下花圈，物資站遭淋糞等。今日下午，有人在連儂隧道外派傳單，突然遭一男子以利刀襲擊頸腹，傷者隨即倒地，然後送院治理。

7月初，因應反修例示威，有示威者在金鐘海富中心外天橋貼上多張便利貼，寫上自己的心聲，築成了第一道連儂牆。及後連儂牆在各區遍地開花，其中大埔算得上最具規模，數日間這裡由貼便利貼在牆上，變成了文宣處處的七彩連儂隧道。

大埔的連儂隧道貼上一片便利貼海，平日人來人往。在和諧的背後，也發生過多次異見者之間的衝突。（資料圖片／蔡正邦攝）

風波中的連儂隧道

連儂牆原本具有和諧的象徵。不同意見的人，皆能在牆上寫下自己的心聲，任何一方都不會被拒絕。然而，大埔連儂隧道向來「多事」，幾個月內出現過多段風波，牽起不同意見者衝突。築牆之初，有人前來撕走便利貼和文宣，也曾有兩派不同立場的人士爭執罵戰。面對這種情況，反修例人士多以「撕一貼百」方式處理。

當有人撕紙，另一邊意見的人便會重新貼上便利貼和文宣海報，連儂隧道多次歷劫重生。（資料圖片／林振華攝）

逾百警員夜間大舉清牆

7月9日，有反修例市民在連儂隧道上，貼上多張印有警員資料的單張，諷刺一位懷疑於旺角與示威人士互罵及要求「隻揪」的警員。就在7月10日凌晨，警方派出過百名軍裝及防暴警抵隧道「清牆」，撕走約30張印有警員資料的海報。事件令網民議論紛紛，惟在清理之後，很快便有人再貼上類似的海報。

逾百警到隧道撕紙。（資料圖片／網上圖片）

異見者隧道內打鬥 護牆者被打至骨折

不同立場的人，有時亦未如像連儂牆的原意般，互相尊重，展示表達意見的自由，甚至因異見大打出手。就在警方「清牆」翌日，兩名男子於連儂隧道撕走牆上的便利貼。在場一名街坊見狀大感不滿，三人初則口角繼而動武。涉嫌「撕紙」的男子用拳頭猛打該名欲阻止的街坊，另一名男子又入混戰，一起襲擊該名街坊，令他手部骨折。

連儂隧道變靈堂隧道 遭潑糞臭氣沖天​

7月16日凌晨2時許，有多名戴口罩人士漏夜前往大埔連儂隧道。當時沒有人駐守，他們在牆上貼上了多張日本海上自衛隊旭日旗，以及不同國家的國旗，遮蓋了原本貼在牆上的文宣和便利貼；3日後的凌晨時份，再有約300人乘坐旅遊巴到場，撕去牆上大量紙張、在隧道擺上花圈，又將隧道口上「連儂隧道」的四個大字換上「壽終正寢」。不過，經歷兩次「清場行動」，街坊和反修例人士很快便將連儂隧道恢復「原狀」，更印出多名港高官的頭像，貼在送來的花圈上。8月29日，大埔連儂隧道物資站更遭不明人士潑糞，臭氣沖天。

和諧隧道生斬人血案

今日下午，連儂隧道附近更發生一宗血案。一名戴上口罩的男子據稱在連儂隧道外派傳單，宣傳周日的遊行活動，突然遭一名中年男子持刀襲擊。遇襲男子頸部及腹部被刺傷倒地，腹部流血，腸部更疑似外露。