聶德權：復必泰供應有限　接種中心運作至9月底　最遲8月底打首針

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 16:10

本港疫情放緩，惟疫苗接種率不似預期。港府今(15日)公布，將放寬疫苗接種年齡門檻，其中復必泰放寬至16歲或以上；科興則放寬至18歲或以上。 公務員事務局局長聶德權又表示，社區疫苗中心將運作至今年9月底，市民最遲需於8月底預約接種疫苗首針，他又提醒，每日接種名額有限，且復必泰保存期僅得3至4個月，呼籲市民盡快安排接種，以免報廢。

公務員事務局局長聶德權又表示，社區疫苗中心將運作至今年9月底。(羅君豪攝)

港府今公布疫苗接種數據及最新安排，公務員事務局局長聶德權指，疫苗接種計劃已開展49天，逾64萬人已接種疫苗，即16歲以上人口有9.7%已接種疫苗。他又指，將擴大接種年齡組別，16歲或以上人士可接種，另增加3間復必泰疫苗接種中心。



聶德權又表示，復必泰的供應期有限，因其需儲存於負70度以下低溫，只能保存3至4個月，解凍後則只可保存最多5日，考慮到相關情況及接種率，港府打算將社區疫苗中心運作至今年9月底，換而之，市民最遲可於8月底預約接種第一針。他提醒，每日接種名額有限，呼籲市民善用，盡快接種，免復必泰因超逾保存期而報廢，或一窩蜂前往打針。



科興接種方面，社區疫苗中心同樣運作至今年9月底，隨後普通科及私人醫生可以繼續為市民接種。



聶德權又提到，本港得以確保疫苗有充足供應及選擇是幸運，因很多地方供應不足，甚或沒有選擇。由於社區疫苗中心運作上需有部署，「早啲講，早啲有準備。」他續指，倘由5月1日起計算，尚餘5個月，其中港府共訂購750萬劑復必泰，並分批運送到港，一日可以接種4萬劑，「需要大家一齊努力。」對於個別因身體狀況未能打針者，或需先諮詢醫生意見，他強調，本港現時每隻疫苗都是安全有效及符合質素。