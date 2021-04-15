公營醫護疫苗接種率不足兩成　議員批政府何以要求食肆員工全打針

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-15 14:43

政府宣布4月29日起，將推行「疫苗氣泡」計劃，六類處所員工必須全部接種新冠疫苗，該處所才可復業；而食肆員工也需接種疫苗，該食肆才可延長營業時間、變為6人一枱。惟新措施公布後，即引起多個行業不滿。 立法會議員鄭松泰今天（15日）批評，醫院管理局和衞生署職員接種新冠疫苗的比率也不足20%，質疑政府如何要求市民必須接種，「點令老闆落啖氣先？點回應市民對此嘅不滿？」食物及衞生局局長陳肇始回應指，食肆風險高，但鄭松泰隨即反駁：「點都高唔過醫院同事啦？」

熱血公民鄭松泰批評，醫院管理局和衞生署的職員接種新冠疫苗的比率也不足20%，政府又如何要求市民必須接種。（資料圖片／梁鵬威攝）

熱血公民鄭松泰詢問政府各個部門的新冠疫苗接種率，陳肇始稱，並無所有政府部門的相關數字；醫管局行政總裁高拔陞則指，至今有約14,000多名醫護人員已接種疫苗，約佔所有員工的16%。衞生署署長陳漢儀就指，截止4月首周，有1,300名衞生署職員已接種疫苗，比率約為13.6%。

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鄭松泰狠批，醫管局和衞生署職員屬最高危，接種率亦不足兩成，但若食肆有員工不打針，就不可正常營業，「點令老闆落啖氣先？點回應市民對此嘅不滿？」

陳肇始回應指，醫管局和衞生署會繼續鼓勵員工打針，而食肆風險高。鄭松泰隨即反駁：「食肆風險高，點都高唔過醫院同事啦？」

陳肇始再回應稱，政府不是把責任放於僱主身上，若這些行業不想「開下又關下」，每人都要行多一步，政府希望更多人接種，但倘有人不願接種，也可跟「舊制」處理。

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