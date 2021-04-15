公大新校長林群聲履新　指國安法無改學術自由　國安教育或列必修

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-15 18:57

教育局局長楊潤雄表示，大學有責任推動國家安全教育。新上任的公開大學校長林群聲今日出席傳媒聚會時表示，大學設有通識科，料會加入國安教育元素，讓學生明白新法例，未來或屬必修課，至於何時推行、內容佔通識課程比例等，則未有定案。他又指，國安法落實後，未感學術自由有變，亦未有計劃成立委員會，評估涉及國安法侵犯學術自由的投訴。

新上任的公開大學校長林群聲出席傳媒聚會時表示，大學設有通識科，料會加入國安教育元素。（盧翊銘攝）

公開大學新校長林群聲本月一日正式上任，任期為四年，接替已卸任的黃玉山，成為公大第六任校長。林群聲今日偕同校董會主席校董會主席黃奕鑑與傳媒聚會。

國安教育逐步滲入中小學課程，外界關注大學課程會否將國安教育列為必修，林群聲表示，大學設有通識科，料會加入國安教育元素，讓學生明白新法例，或屬必修。

他認為，學習國安法並無特別，憶述當年回港教書，大學亦設有「香港社會」科目，介紹本港政制、歷史及政治架構，國安法作為新法例，學生可以認識及明白與自身的關係。至於何時推行、內容佔通識課程比例，他則表示未有定案。

林群聲今日偕同公大校董會主席黃奕鑑與傳媒聚會。（盧翊銘攝）

國安法落實後 未感學術自由有變

本港實施國安法後，德國智庫全球公共政策研究所 (Global Public Policy Institute)上月中發表學術自由指數報告，指香港由C級降至D 級。林群聲表示，未有為意該報告，他指學術自由是大學核心價值，暫時未感覺到學術環境有轉變，在其學術研究生涯從未曾感到憂慮，認為不同人士有不同看法。

他認為，如何在維護學術自由及遵守法例之間平衡，國安法能夠幫助釐清界線，「講清邊啲做得邊啲唔做得係有好處，唔使估估下。」

未需設委員會應對國安法風險

至於公開大學會否設立委員會，評估涉及國安法侵犯學術自由的投訴，林群聲表示，暫時未見公大有相關風險，未有需要設立有關委員會。他認為有大學多招聘海外教授，見到關於本港的報道，或引起憂慮而不來港，故有需要設立委員會去釋除疑慮。

被問到在國安法之下，大學在招聘海外人才會否出現困難，林群聲表示，所有大學均會面對聘講人才的挑戰，「叻嘅人有好多選擇。」「有學者有自己理念，唔係高人工就請到。」公大會致力提供好的學術環境，吸引好學者加入。

林群聲今日偕同公大校董會主席黃奕鑑與傳媒聚會。（盧翊銘攝）

近年大學管理層與年輕人關係緊張，林指，一直堅持真誠溝通，又認為好多年輕人發奮向上，用心讀書，大學會提供課程，幫助完成理想。

未討論會否投票予泛民代表

中央修改選舉制度，選委會的教育界及高等教育界合併30個議席，大學校長作為當然委員，林群聲表示，「既然有呢個機會，就會用好選票」，至於日後會否投票予泛民代表，他則指暫未有討論研究。

林群聲出任公大校長前為城市大學特別項目總監，是研究環境化學、生態毒理學及環境風險評估的知名學者。林群聲由 1994 年起在城大任職，先後擔任署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任等職務。他在1994年加入城大，先後擔當各要職，包括署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任。