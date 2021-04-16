房協陳家樂：未來幾年資金略為緊張　設專責小組研集資

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-16 20:57

房協於去年財政錄得虧損，房協主席陳家樂今日（16日）稱，房協財政狀況健康、穩定，惟因陸續推展14個房屋項目，令未來幾年的資金流動略為緊張，已設專責小組研究集資方案。他表示，會視乎政府日後項目的時間性及資源，盡力協助完成。

房協主席陳家樂稱，房協財政健康，惟陸續有14個項目推展，未來幾年資金略為緊張。(羅君豪攝)

房協一直自負盈虧，於去年錄得虧損。運房局局長陳帆日前於立法會指，未來5年要興建20萬個公營房屋單位的挑戰頗大，故房委會將邀請市建局及房協合作。房協主席陳家樂稱，明白房屋為政府的重中之重，會盡力協助完成項目。他表示，房協財政狀況健康、穩定，惟因房協現正陸續推展14個房屋項目，形容未來幾年的資金流動「有小小緊張」，有專責小組正研究方案集資完成項目，其後會有決定。

房協行政總裁陳欽勉稱，去年虧損受外圍投資情況影響。(羅君豪攝)

房協項目將設長者屋

房協行政總裁陳欽勉稱，去年虧損受外圍投資情況影響，最新的財政年度將不會有類似情況。他又稱，於剛完成重建的明華大廈，有3成單位為可改動設計，於未來房協項目會有一定比例。

房協第3個「長者安居樂」項目會於明年落成，未來會在重建屋邨及專用安置屋邨加入長者房屋。房協早前舉行「創科樂『耆』中」設計比賽，兩個組別共有150隊、750名學生參與。陳家樂稱，會嘗試將作品應用於項目中。於大專組別獲得金獎的香港專業教育學院團隊，他們設計作品為「户外智能健身站」。團隊成員包括運動行政學系及工程學系學生。

大專生設計感應燈 助長者疫下運動

成員之一、運動行政學系二年級生傅偉晉稱，透過親身探訪長者，了解他們於疫情下未能運動，導致有膝蓋痛等問題，並幾乎未有使用公園運動設施。因應長者需要，他們設計出感應燈，可協助長者於户外根據不同顏色的燈做運動，同時訓練長者的認知能力。他們亦會於5月與到樂民新村與長者互動，除教授長者做運動外，亦希望推動長幼共融。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼