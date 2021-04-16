衞生署籲提防偽冒電話電郵　訛稱市民已確診要求提供銀行帳戶

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-16 21:44

衞生署今（16日）呼籲市民，小心偽冒電話及電郵。衞生署表示，近日收到多名市民查詢，指收到來電顯示（+852 2961 8989）與衞生署查詢熱線（2961 8989）相同的來電，以及收到寄件者自稱為「dh.gov.hk」的電郵，其名稱與衞生署查詢電郵（enquiries@dh.gov.hk）相似。衞生署已就以上事件向警方報案， 發言人提醒，署方聯絡市民時，不會要求市民提供任何敏感的個人資料，亦設熱線供查核身份，倘收到懷疑虛假電話或電郵，應提高警覺。

有市民接獲自稱「dh.gov.hk」的電郵，其名稱與衞生署查詢電郵相似，衞生署澄清指，未有發出相關電郵。(讀者提供)

發言人表示，有關來電者自稱衞生署人員，部分內容與指示市民前往檢疫中心有關；偽冒電郵內容則與電子退款表格有關。兩者均要求市民提供個人資料。

發言人澄清指，署方沒有撥出及發出有關電話及電郵，如需要透過熱線或電郵聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身份，但不會要求市民提供任何敏感的個人資料。衞生署已就事件向警方報案。



衞生署衞生防護中心昨晚則於其FB專頁發帖，披露更多詳情，帖文表示，有市民收到自稱衞生署預設的語音來電，聲稱市民已確診新冠肺炎或須安排檢疫，並要求市民按1字。其後，電話被轉駁至一個講普通話人士接聽，要求市民提供各種個人資料。帖文強調，不會要求市民提供銀行帳戶等個人資料。

衞生署衞生防護中心昨晚則於其FB專頁發帖，提醒市民留意假冒衞生署電話騙案。(衞生署FB專頁)

發言人提醒市民，衞生防護中心提供熱線（2125 1111／2125 1122），供市民在有需要的情況下查核獲授權人員的身份。如收到上述的懷疑虛假電話，要提高警覺，切勿跟從來電者提出的任何指示。如有任何懷疑，應向警方舉報。



翻查資料顯示，衞生署於疫情期間，多次被不法分子「相中」，曾有騙徒訛稱是衞生署以電話錄音通知市民確診，要求接聽的巿民按「9」字，然後提供個人及銀行帳戶等資料。

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